जो बोया है, वही काट रहे... TMC नेता अभिषेक बनर्जी की पिटाई पर योगी के मंत्री का बड़ा बयान

Hardoi News: हरदोई पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पिटाई पर तीखा हमला बोला.
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Hardoi News: यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है. हरदोई पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पिटाई मामले पर कहा कि टीएमसी ने जिन गुंडों और माफिया को वर्षों तक संरक्षण दिया, आज वही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं. वहीं, यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर मंत्री ने खाड़ी देशों में जारी युद्ध और ऊर्जा संकट को इसकी बड़ी वजह बताया.
हरदोई पहुंची आबकारी मंत्री
हरदोई में शहर के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पिटाई मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “जिन्होंने पश्चिम बंगाल में गुंडे पाले, आज वही गुंडे उनकी पिटाई कर रहे हैं. जो बोया है, वही काट रहे हैं.” उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल में गुंडों और माफियाओं की सत्ता खड़ी की थी और अब वही लोग टीएमसी नेताओं के खिलाफ खड़े होकर हमला कर रहे हैं.
बिजली दर बढ़ोतरी पर क्या कहा?
मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि “ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, बंगाल को टीएमसी ने जो माहौल दिया था, आज वही उनके पास लौटकर आ रहा है. यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी के सवाल पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें भी करीब 10 प्रतिशत दाम बढ़ने की जानकारी मिली है. उन्होंने इसके पीछे खाड़ी देशों में जारी युद्ध को बड़ा कारण बताया. मंत्री ने कहा कि ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हुई है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं.
सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए
उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि यह संकट का समय है और सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए. मंत्री नितिन अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने के बाद सरकार आगे उचित निर्णय लेगी.
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