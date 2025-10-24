यूपी में पुलिस की मुठभेड़ें, हरदोई में 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश घायल, शामली में एक लाख का शूटर ढेर

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. हरदोई और शामली जिलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एक तरफ हरदोई पुलिस ने “ऑपरेशन लंगड़ा” के तहत 25-25 हजार के इनामी दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी ओर शामली में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संजीव जीवा गैंग का एक लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया.

हरदोई: ऑपरेशन लंगड़ा में दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

हरदोई जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई.

सीओ हरियावां अजीत चौहान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप डाला पर सवार दो इनामी बदमाश सीतापुर से हरदोई की ओर आ रहे हैं. इटौली पुल बैरियर पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की. पीछा करने पर रंजीतपुरवा गांव के पास गाड़ी फंस गई.इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश अभिषेक निवासी हरीपुर ग्रांट और मेवाराम निवासी जनकपुर के पैर में गोली लग गई. दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

दोनों आरोपी हाल ही में 17 अक्टूबर को मंगलीपुरवा शराब ठेके के सेल्समैन से सवा लाख रुपये की लूट में शामिल थे.मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उनके पास से एक पिकअप डाला, दो तमंचे, चार खोखे, दो जिंदा कारतूस, ₹14,000 नकद और चाबियों का गुच्छा बरामद किया.

शामली: संजीव जीवा गैंग का शूटर ढेर

वहीं शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के वेदखेड़ी मार्ग पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के सक्रिय शूटर और एक लाख रुपये के इनामी फैसल पुत्र वकील निवासी खालापार, मुजफ्फरनगर को ढेर कर दिया.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इलाके में लूट की योजना बना रहे हैं. सूचना पर झिंझाना पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची. बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में फैसल को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मुठभेड़ में एसओजी के सिपाही दीपक निर्वाण को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फैसल पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत दो दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे. उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में जंगल में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने मौके से दो बाइक, दो पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं.

एएसपी एनपी सिंह ने बताया कि फैसल और उसका साथी पहले भी लूट की वारदात में शामिल रहे हैं. मृतक बदमाश का संबंध संजीव जीवा गैंग से था.