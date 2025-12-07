Advertisement
Hardoi

भाभी ने चुराया ननद का बच्चा, पहले पति के पास भागी, हरदोई में अपराध का चौंकाने वाला खुलासा!

Hardoi News: हरदोई जिले में संतान सुख न मिलने पर मोहिनी नामक महिला ने न केवल दूसरी शादी रचाई, बल्कि अपनी ननद के एक माह के मासूम को चोरी कर सीधे पहले पति के पास लखनऊ पहुंच गई. फिर...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:46 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ममता की आड़ में अपराध की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां संतान सुख न मिलने पर एक महिला ने न सिर्फ दूसरी शादी रचा ली, बल्कि अपनी ननद का एक माह का मासूम बच्चा ही चुरा कर भाग निकली और सीधे पहले पति के पास लखनऊ पहुंच गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस और तकनीकी मदद से बच्चे को बरामद कर लिया और महिला सहित उसके पहले पति को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?
कोतवाली संडीला पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का नाम मोहिनी है. उसकी पहली शादी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र के भमरौली बिहार कॉलोनी निवासी अमित कुमार पुत्र शिवशर्मा से हुई थी. लंबे समय तक संतान न होने से दोनों के बीच अनबन हो गई और मोहिनी संडीला आकर रहने लगी. यहीं उसकी मुलाकात बेगमगंज निवासी विजय से हुई. नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने करीब 8 माह पूर्व आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी कर ली.

शादी के बाद भी मोहिनी को अपनी गोद सूनी लगती रही. इसी बीच उसके दूसरे पति विजय की बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. एक माह के नवजात को देखते ही मोहिनी के मन में लालच जाग उठा. उसने योजना बनाई और 3 दिसंबर की रात मौका पाकर बच्चे को साथ ले घर से फरार हो गई. साथ ही घर के जेवर और नकदी भी लेकर चली गई. हैरत की बात यह कि वह सीधे लखनऊ पहुंची और अपने पहले पति अमित के पास जा पहुंची.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?
विजय की बहन ने जब बच्चे के गुम होने की शिकायत संडीला कोतवाली में दर्ज कराई तो पुलिस हरकत में आई. सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पता चला कि मोहिनी लखनऊ में अपने पहले पति के साथ है. तत्काल टीम गठित कर लखनऊ में दबिश दी गई.पुलिस ने मोहिनी और अमित को गिरफ्तार कर लिया. बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस को मोहिनी के पास से अपहृत बच्चे के अलावा दो मोबाइल फोन, आठ चांदी की बिछियां और 1057 रुपये नकद भी बरामद हुए.  बच्चे के परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर आभार जताया है.

