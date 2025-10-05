UP Encounter:यूपी पुलिस ने तोड़ी बदमाशों की कमर, हरदोई से बरेली तक कई अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन

Ashish/Alok/Mohit/Kanhaiya/Ajay/Premendra/ operation langda: उत्तर प्रदेश पुलिस का “ऑपरेशन लंगड़ा” लगातार असर दिखा रहा है. बीते 48 घंटों में राज्य के कई जिलों हरदोई, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बुलंदशहर, मथुरा और बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी और शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. सभी मुठभेड़ों में अपराधियों के पैर में गोली लगी है और अवैध असलहे व लूटा गया सामान बरामद किया गया है.

हरदोई में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी घायल

हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा ₹25,000 का इनामी आरोपी एम्बुलेंस चालक मान सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी. आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ. मान सिंह पर आरोप था कि उसने सीएचसी पाली में तैनाती के दौरान किशोरी से दुष्कर्म किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फिरोजाबाद में ₹2 करोड़ की कैश लूट का खुलासा

फिरोजाबाद पुलिस ने मक्खनपुर थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को हुई ₹2 करोड़ से अधिक की कैश लूट का खुलासा कर छह शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लूटे गए ₹1 करोड़ 5 हजार 310 रुपये नकद, एक आईफोन, मोटरसाइकिल की रसीद और अवैध असलहे बरामद किए हैं. मुख्य आरोपी नरेश उर्फ भूरी समेत छहों अपराधियों पर दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और हरियाणा में लूट व डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं.

गाजीपुर में इनामी नकबजन ढेर हुआ

गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में ₹25,000 का इनामी नकबजन मुकेश उर्फ सिप्पू राजभर घायल हो गया. उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया गया. आरोपी गाजीपुर-जौनपुर जिले के अंतर्जनपदीय गिरोह से जुड़ा बताया गया है.

बुलंदशहर में लुटेरा सोनू सक्सेना गिरफ्तार

कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात लुटेरा सोनू सक्सेना को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंकित भी धर लिया गया. पुलिस ने मौके से ₹5200 नकद, सोने-चांदी के जेवर, एक कार और अवैध असलहा बरामद किया.

मथुरा में ₹25 हजार का इनामी चोर पकड़ा गया

एसओजी टीम मथुरा और थाना हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ₹25,000 के इनामी चोर हरदेव को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, सोने के टॉप्स, ₹5600 नकद और अवैध असलहा बरामद किया गया.

बरेली में दो बदमाश घायल, सिपाही भी जख्मी

बरेली के बिथरी चैनपुर थाना पुलिस की कुआंडांडा नहर पटरी पर हुई मुठभेड़ में बदमाश आफताब उर्फ सैफ अली और उसका साथी देवेंद्र गिरफ्तार किए गए. आफताब के पैर में गोली लगी, जबकि सिपाही गौतम यादव भी घायल हुआ. मौके से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई.पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में हड़कंप लगातार हो रही मुठभेड़ों से अपराधियों में खौफ और पुलिस का मनोबल बढ़ा है. एडीजी कानून-व्यवस्था ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की सख्त नीति जारी रहेगी। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है