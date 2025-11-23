यूपी ऑपरेशन लंगड़ा! हरदोई में दो शातिर बदमाश घायल, मेरठ में 5 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे

Ashish/Paras/operation langda: उत्तर प्रदेश के हरदोई और मेरठ दोनों जिलों में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस की मुहिम तेज है. हरदोई में “ऑपरेशन लंगड़ा” के तहत लोनार पुलिस की दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जबकि मेरठ में दो अलग-अलग स्थानों पर पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना हुआ. घटनाओं की कड़ियां एक बड़े अपराधी नेटवर्क की गतिविधियों की ओर इशारा करती हैं.

हरदोई: ऑपरेशन लंगड़ा में दो बदमाश पकड़े गए

हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में पुलिस का चल रहा अभियान रंग लाया अंतर्जनपदीय दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों गोली लगने से घायल हुए. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर अस्पताल भेज दिया. इनके पास से दो तमंचे, कारतूस, खोखा, एक मोटरसाइकिल और 29 हजार रुपये बरामद हुए. जांच में सामने आया कि दोनों सगे भाई हैं और हरदोई समेत कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.

एक बदमाश का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिस पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट तक के कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं. ये दोनों 17 नवंबर को हुई जेब काटने की वारदात में भी शामिल थे. शिकायतकर्ता रमेश सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ था. पुलिस टीम को जिले में हो रही चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं के खुलासे के लिए लगाया गया था.

मेरठ: दो जगह मुठभेड़, इनामी बदमाश सहित पांच गिरफ्तार

मेरठ में भी पुलिस का अभियान तेजी से जारी है. पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस की 25,000 रुपये के इनामी बदमाश शौकत से मुठभेड़ हुई. कुछ दिन पहले शौकत ने दो चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

दूसरी मुठभेड़ थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा. कार्रवाई के दौरान आरोपी यश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ. ये सभी हाल ही में हुई चोरी और लूट की घटनाओं में सक्रिय बताए गए हैं.

