गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ी पुलिस मुठभेड़! पशु तस्करों से भिड़ंत, तीन शातिर गिरफ्तार

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी : उत्तर प्रदेश हरदोई में पुलिस ने पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान एक अभियुक्त पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह मुठभेड़ 01 फरवरी 2026 की रात करीब एक बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब थाना सवायजपुर क्षेत्र के ग्राम पलियापुर निवासी प्रमोद पुत्र विश्राम ने अपनी भैंस चोरी होने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के सभी थानों को सतर्क किया गया और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए गए.

गंगा एक्सप्रेसवे पर संदिग्ध पिकअप से मुठभेड़

इसी क्रम में थाना हरपालपुर पुलिस टीम गंगा एक्सप्रेसवे पर ग्राम जूरी के पास चेकिंग कर रही थी. तभी एक संदिग्ध टाटा पिकअप डाला आता दिखाई दिया. पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन मोड़कर भागने लगा. घेराबंदी के दौरान पिकअप में सवार अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल

पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुलशेर पुत्र टेनी निवासी ग्राम धुमरी, थाना जैथरा, जनपद एटा के दाहिने पैर में गोली लग गई. मौके से दो अन्य अभियुक्त गिरधारी पुत्र दुसौदी निवासी थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद तथा भोला पुत्र कोमिल निवासी ग्राम धुमरी थाना जैथरा जनपद एटा को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानिए क्या क्या हुआ बरामद

पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई एक भैंस, 80 हजार रुपये नकद, चोरी का टाटा पिकअप डाला, दो तमंचे 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं. घायल अभियुक्त को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है.

कई थाना क्षेत्रों में वारदातों का कबूलनामा

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे दिन में रैकी कर रात में पशु चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. उन्होंने हरपालपुर, कछौना, लोनार और सवायजपुर थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं करना स्वीकार किया है. बरामद पिकअप वाहन 31 जनवरी 2026 को थाना लोनार क्षेत्र से चोरी किया गया था.

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशु तस्करी और चोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है.

