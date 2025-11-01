Advertisement
Today UP Encounter: यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर: कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के बाद एक गिरफ्तारियां

Today UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच मेरठ हरदोई में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:57 AM IST
Paras/Ashish/Mohit/operation langda: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का असर लगातार देखने को मिल रहा है. बीते 48 घंटों में मेरठ, सहारनपुर, हरदोई और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधी पकड़े  गए. कुछ बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल भी हुए, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया. पुलिस ने सभी स्थानों पर अवैध हथियार, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया है.

मेरठ 50 हजार का इनामी मुजम्मिल गिरफ्तार
मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के लावड़ रोड पर दौराला पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार के इनामी अपराधी मुजम्मिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया. वह भावनपुर में हुई डकैती के बाद से फरार चल रहा था. आरोपी पर हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.  पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

सहारनपुर गोकशी करने आए बदमाशों से भिड़ी पुलिस
सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान जंगल में गोकशी की वारदात की तैयारी कर रहे दो बदमाशों से आमना-सामना हुआ. पुलिस को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आमिर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से एक तमंचा, दो खोखे, दो जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए. दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

हरदोई चोरी के आरोपी को गोली लगने के बाद पकड़े 
हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी कमरूल को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया. उसके पास से चोरी के आभूषण, नकदी और अवैध हथियार बरामद किया गया. आरोपी पर पहले से एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

बुलंदशहर जानलेवा हमले के आरोपी पर पुलिस की गोली
बुलंदशहर में थाना कोतवाली देहात पुलिस की बदमाश कप्तान उर्फ सलमान से नीमखेड़ा फ्लाईओवर के पास मुठभेड़ हुई. आरोपी ने पहले पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया.  पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

Today UP Encounter

