Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3097453
Zee UP-UttarakhandHardoi

यूपी में सड़क हादसों का तांडव; बिजनौर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत ! ओवरलोड और तेज रफ्तार बनी वजह

 UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के दो जिलों में तीन सड़क हादसे हुए जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वही कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया हैं. जिनकी हालत बेहद नाज़ुक हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी में सड़क हादसों का तांडव; बिजनौर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत ! ओवरलोड और तेज रफ्तार बनी वजह

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी:  उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बार फिर ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही ने मासूम जिंदगियों को निगल लिया. हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में लकड़ी से भरे एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे युवक और उसकी मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानें पूरी घटना ?
दरअसल, हादसे के वक्त बाइक पर पति, पत्नी और बेटी सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता और बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. एक ही परिवार में दो मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

दूसरी घटना क्या 
घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर शाम बिजनौर–चांदपुर मार्ग पर अकबरपुर तिगरी गांव के पास ओवरलोड ट्रैक्टर ने दो बाइकों को टक्कर मारी. एक बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
स्थानीय लोगों ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अफसरों की मिलीभगत से जिले में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं. आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन न पुलिस और न ही ARTO विभाग कोई सख्त कार्रवाई करता है.

दूसरे जिला हरदोई में बड़ा हादसा टला
जानकारी के अनुसार, हरदोई जिले के कोतवाली पिहानी क्षेत्र के जहानीखेड़ा इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मक्का के बोरे लादकर शाहजहांपुर की ओर जा रहा एक कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में पलट गया.

हाईवे पर मचा हड़कंप
बता दे कि कंटेनर पलटते ही मक्का के बोरे दूसरी लेन में फैल गए, जिससे यातायात बाधित हो गया. गनीमत रही कि उस वक्त दूसरी लेन से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. कंटेनर में सवार लोगों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस और NHAI की तत्परता
सूचना मिलते ही जहानीखेड़ा पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची. क्षतिग्रस्त बैरिकेडिंग का जायजा लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य कराया गया.

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर उठे सवाल, पीड़ित को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट दिखा खफा
 

TAGS

UP Road Accident

Trending news

allahabad high court news
यूपी पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर उठे सवाल, पीड़ित को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा
Gorakhpur News
बाइक से आए बदमाश, फिर कार्यक्रम से लौट रहे BJP नेता पर बरसा दी तड़ातड़ गोलियां
Ghaziabad News
एक साथ करती थी हर काम, फिर साथ ही दी अपनी जान, 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से लगाई छलांग
Varanasi Encounter
24 से ज्यादा मुकदमे, काशी में हुआ ढेर, जानिए कौन है सुपारी किलर बनारसी यादव?
uttarakhand rain alert
घने कोहरे में लिपटे ये जनपद, जानें पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद कैसा रहेगा मौसम?
up breaking news
UP Breaking News Live: वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी शूटर बनारसी यादव ढेर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Raja Bhaiya
राजा भैया को बड़ी राहत, पत्नी भानवी सिंह के मुकदमे में दिल्ली की कोर्ट का फैसला
Lucknow news
कौन हैं डॉ. देवाशीष शुक्ला? योगी सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
alankar agnihotri
चिंगारी भड़क चुकी है...UGC को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने दिखाए तीखे तेवर
Uttarakhand news
26 साल में पहली बार पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, धामी सरकार के नाम नया कीर्तिमान