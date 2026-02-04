यूपी में सड़क हादसों का तांडव; बिजनौर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत ! ओवरलोड और तेज रफ्तार बनी वजह

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बार फिर ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही ने मासूम जिंदगियों को निगल लिया. हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में लकड़ी से भरे एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे युवक और उसकी मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानें पूरी घटना ?

दरअसल, हादसे के वक्त बाइक पर पति, पत्नी और बेटी सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता और बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. एक ही परिवार में दो मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

दूसरी घटना क्या

घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, देर शाम बिजनौर–चांदपुर मार्ग पर अकबरपुर तिगरी गांव के पास ओवरलोड ट्रैक्टर ने दो बाइकों को टक्कर मारी. एक बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

स्थानीय लोगों ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अफसरों की मिलीभगत से जिले में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं. आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन न पुलिस और न ही ARTO विभाग कोई सख्त कार्रवाई करता है.

दूसरे जिला हरदोई में बड़ा हादसा टला

जानकारी के अनुसार, हरदोई जिले के कोतवाली पिहानी क्षेत्र के जहानीखेड़ा इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मक्का के बोरे लादकर शाहजहांपुर की ओर जा रहा एक कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में पलट गया.

हाईवे पर मचा हड़कंप

बता दे कि कंटेनर पलटते ही मक्का के बोरे दूसरी लेन में फैल गए, जिससे यातायात बाधित हो गया. गनीमत रही कि उस वक्त दूसरी लेन से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. कंटेनर में सवार लोगों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस और NHAI की तत्परता

सूचना मिलते ही जहानीखेड़ा पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची. क्षतिग्रस्त बैरिकेडिंग का जायजा लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य कराया गया.

