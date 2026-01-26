Advertisement
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में दबंग ग्राम प्रधान का तांडव, महिला अधिवक्ता के परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, 8 लोग घायल

Hardoi News:  हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर दबंग ग्राम प्रधान का तांडव देखने को मिला, आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर महिला अधिवक्ता के परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:01 PM IST
Hardoi News
Hardoi News

हरदोई/आशीष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से दबंगई की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है.  यहां  ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत एक महिला अधिवक्ता और उसके परिवार को लहूलुहान होकर चुकानी पड़ी. आरोप है कि बौखलाए ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर महिला अधिवक्ता के पति को सरेआम पिटवाया और बचाने आए परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया.

कहां की है ये घटना? 
घटना कोतवाली कछौना देहात गांव की है. महिला अधिवक्ता फिरदौस जहां के अनुसार, उन्होंने ग्राम प्रधान नसीम द्वारा कराए गए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में करीब 13 लाख 57 हजार रुपये के गबन का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान नसीम के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए. इसी कार्रवाई से नाराज होकर प्रधान नसीम रंजिश पाल रहा था.

25 से 30 दबंगों  ने लाठी-डंडों से किया हमला
आरोप है कि गलियारे से गुजर रहे अधिवक्ता के देवर सोहेल को ग्राम प्रधान के बेटे आमिर ने रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर आमिर और उसके पिता नसीम ने सोहेल के साथ मारपीट की.शोर सुनकर जब महिला अधिवक्ता और उनके परिजन बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो ग्राम प्रधान नसीम ने पतसेनी ग्राम प्रधान मुख्तार समेत आमिर, शमीम, रफीक, जमाल, शाहिद और 25 से 30 दबंगों के साथ सभी को घेर लिया. इसके बाद लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया.

इस दौरान महिला अधिवक्ता अपने पति सलीम को बचाने की कोशिश करती रही,लेकिन दबंगों ने किसी की एक न सुनी.हमले में फिरदौस जहां उनके पति सलीम सहित अली जान,शान मोहम्मद, वाहिद, जान मोहम्मद, मोहम्मद जान, और सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना ले जाया गया,जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पहले भी हो चुके हैं ऐसा कांड
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ग्राम प्रधान नसीम दो बार इसी परिवार पर हमला कर चुका है, जिनके मुकदमे कोतवाली कछौना में दर्ज हैं. इस बार घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्राम प्रधान नसीम अपने साथियों से महिला अधिवक्ता के पति सलीम व अन्य लोगों की खड़े होकर पिटाई करवाता हुआ साफ नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पूरे मामले की जांच व कार्रवाई में जुटी है. सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कब तक दबंगों की हिंसा झेलनी पड़ेगी?

