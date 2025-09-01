Hardoi News: हरदोई में हिरासत में युवक की मौत से मचा बवाल, हाईवे जाम कर थाने का घेराव, दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी व लड़की के परिजनों पर एफआईआर
Hardoi News: हरदोई में हिरासत में युवक की मौत से मचा बवाल, हाईवे जाम कर थाने का घेराव, दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी व लड़की के परिजनों पर एफआईआर

Hardoi News: हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:00 PM IST
Hardoi News/आशीष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के शाहाबाद थाना क्षेत्र में लड़की भगाने के आरोपी युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर शव थाने के सामने रखकर जाम लगा दिया. करीब तीन घंटे तक शाहजहांपुर-हरदोई राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया.

ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव
स्थिति बिगड़ने पर कई थानों की फोर्स और पीएसी को मौके पर बुलाना पड़ा. इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने लोगों को खदेड़ा. भारी संख्या में ग्रामीण थाने का घेराव करने लगे. रविवार को ही मृतक के परिजनों की तहरीर पर उपनिरीक्षक वरुण शुक्ला समेत कई पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेचक को निलंबित कर दिया गया था. बावजूद इसके सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया.

 मुआवजे और नौकरी के आश्वासन
मौके पर हालात संभालने के लिए एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह और एसडीएम शाहाबाद पहुंचे, लेकिन हालात बेकाबू रहे. इसके बाद डीएम अनुनय झा और एसपी नीरज कुमार जादौन भी मौके पर पहुंचे. जिलाधिकारी ने परिजनों को मुआवजा और नौकरी का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और जाम खुलवाया गया.

एसपी ने क्या कहा?
एसपी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान रवि राजपूत के रूप में हुई है, जो अहमदनगर गांव का रहने वाला था. वह 27 अगस्त को गांव की ही एक नाबालिग लड़की के साथ चला गया था. लड़की के परिजनों की शिकायत पर 28 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था और युवक को हिरासत में लिया था.

परिजनों का आरोप
परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे कई दिन अवैध हिरासत में रखा और लड़की के परिजनों के साथ मिलकर हत्या कर दी. इसी आधार पर रविवार को एफआईआर दर्ज हुई और विवेचक निलंबित कर दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत फांसी लगने से होना सामने आई है. पुलिस के अनुसार उसने थाना परिसर के शौचालय में आत्महत्या की. घटना के बाद थाने का चार्ज संभाल रहे अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. वहीं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

