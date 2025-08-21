Voter Adhikar Yatra: सुबह तेजस्वी तो दोपहर के बाद राहुल गांधी संभालेंगे कमान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2890551
Zee UP-UttarakhandHardoi

Voter Adhikar Yatra: सुबह तेजस्वी तो दोपहर के बाद राहुल गांधी संभालेंगे कमान

Voter Adhikar Yatra:बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही 'वोटर अधिकार यात्रा' एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार से फिर शुरू हुई. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शेखपुरा से इस यात्रा की आज फिर से शुरुआत हो गई है. दोपहर के बाद इस यात्रा का कमान राहुल गांधी संभालेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा

Voter Adhikar Yatra: बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही 'वोटर अधिकार यात्रा' एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार से फिर शुरू हुई. 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा अब तक रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिलों से होते हुए मंगलवार को शेखपुरा पहुंची थी. बुधवार को इस यात्रा का कार्यक्रम स्थगित रहा और एक दिन का ब्रेक लिया गया था. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शेखपुरा से इस यात्रा की आज फिर से शुरुआत हो गई है.

 दोपहर दो बजे के बाद राहुल गांधी फिर से जुड़ेंगे

इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को इस सरकार को बदलना है. उन्होंने बताया कि दोपहर दो बजे के बाद राहुल गांधी फिर से जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस खटारा सरकार को भगाना है. इसके बाद बिहार की तरक्की होगी, बिहारियों की तरक्की होगी. ऐसा बिहार बनाया जाएगा जिसमें पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े. 

ये भी पढ़ों: Voter Adhikar Yatra Live Update: लखीसराय में यात्रा से जुड़ेंगे राहुल गांधी, तबतक तेजस्वी ही संभालेंगे कमान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे

बताया गया कि इस यात्रा को और दमदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को सीतामढ़ी, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे. कांग्रेस का मानना है कि अखिलेश यादव के इस यात्रा से जुड़ना कथित वोट चोरी के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को और मजबूत करेगा.
 

1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का होगा समापन 

यह यात्रा आज शेखपुरा से शुरू हुई है और मुंगेर तक जाएगी. मुंगेर में रात्रि विश्राम होगा. उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. इस यात्रा में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता भी शामिल हैं. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा होगा. 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejaswi yadavRahul Gandhi

Trending news

Varanasi News
दिनदहाड़े गोलीकांड से दहला वाराणसी, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या
husband wife fight
पति से हुआ झगड़ा, तो घर छोड़ गई बीवी, फिर दो लोगों ने 50 हजार में बेच डाला
kashipur news
थप्पड़ के बदले मारी गोली, भरी क्लास में 9वीं के छात्र ने टीचर पर झोंका फायर
Maharajganj News
महराजगंज में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन,नेपाल से सटे गांव में मिला अवैध भंडारण
jaunpur news
जौनपुर में 2 भीषण हादसे,बाइक टकराने से युवक की मौत, बस की चपेट में आए टीचर की गई जान
Roads in UP
UP की हर विधानसभा में बनेंगी 10 चमचमाती सड़कें,गांव की रोड और पुलिया भी होंगी चकाचक
Vaishno devi bus hadsa
जम्मू-पठानकोट हाईवे पर हादसा, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही बस पुल से गिरी
Azamgarh news
BJP नेता के घर गिराने वाले के अवैध मकान पर गरजा बुलडोजर, मौके पर रही भारी फोर्स
Hapur News
Hapur: हापुड़ में हो रही थी सरकारी खाद्यान्न की चोरी,पहुंच गई अधिकारियों की टीम,फिर..
ACCIDENT IN KANNAUJ
कन्नौज में बड़ा हादसा, झूले से गिरकर दो चचेरे भाई हुए घायल,संचालक पर लगे ये आरोप
;