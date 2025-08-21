Voter Adhikar Yatra: सुबह तेजस्वी तो दोपहर के बाद राहुल गांधी संभालेंगे कमान

Voter Adhikar Yatra: बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही 'वोटर अधिकार यात्रा' एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार से फिर शुरू हुई. 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा अब तक रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिलों से होते हुए मंगलवार को शेखपुरा पहुंची थी. बुधवार को इस यात्रा का कार्यक्रम स्थगित रहा और एक दिन का ब्रेक लिया गया था. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शेखपुरा से इस यात्रा की आज फिर से शुरुआत हो गई है.

दोपहर दो बजे के बाद राहुल गांधी फिर से जुड़ेंगे

इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को इस सरकार को बदलना है. उन्होंने बताया कि दोपहर दो बजे के बाद राहुल गांधी फिर से जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस खटारा सरकार को भगाना है. इसके बाद बिहार की तरक्की होगी, बिहारियों की तरक्की होगी. ऐसा बिहार बनाया जाएगा जिसमें पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे

बताया गया कि इस यात्रा को और दमदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को सीतामढ़ी, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे. कांग्रेस का मानना है कि अखिलेश यादव के इस यात्रा से जुड़ना कथित वोट चोरी के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को और मजबूत करेगा.



1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का होगा समापन

यह यात्रा आज शेखपुरा से शुरू हुई है और मुंगेर तक जाएगी. मुंगेर में रात्रि विश्राम होगा. उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. इस यात्रा में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता भी शामिल हैं. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा होगा. 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.

इनपुट: आईएएनएस

