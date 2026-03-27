कौन है यदुनंदन लाल वर्मा? सपा नेता के जहरीले बयान से सियासत में भूचाल, लांघी मर्यादा की सीमाएं

Hardoi News: हरदोई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल वर्मा द्वारा भगवान राम और माता कौशल्या पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कोतवाली हरपालपुर में सब इंस्पेक्टर विजय शंकर की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

सपा नेता घर से गायब

पुलिस टीम जब गिरफ्तारी के लिए उनके गांव कनत्थू खेड़ा पहुंची, तो सपा नेता पहले ही फरार हो चुके थे. बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार सहित गांव से गायब हैं. गांव में इस मामले को लेकर सन्नाटा है और कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है. पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है.

स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

इधर, सपा नेता के बयान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. जिले के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं. कोतवाली हरपालपुर पहुंचे लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे खुद कदम उठाने को मजबूर होंगे. साथ ही प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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हिंदू संगठनों ने की जमकर नारेबाजी

बताया जा रहा है कि यह वीडियो सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा पहुंचे थे. वहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और सपा नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, सपा नेता के अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासी हमला जारी है. बीजेपी हमलावर है. सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी इस बयान की निंदा की है. उन्होंने सप्ष्ट किया है कि यदुनंदन लाल पार्टी के किसी औपचारिक पद पर नहीं है. हम इस बयान की आलोचना करते हैं. हम भगवान राम के आदर्शों को फॉलो करते हैं.'

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