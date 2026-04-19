हरदोई में जेठ बना जल्लाद! शौच के लिए जा रही छोटे भाई की पत्नी को मार दी गोली, ये थी वजह

Hardoi Crime News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां उधारी के रुपये मांगने पर जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दी. महिला जब शौच के लिए जा रही थी, तभी आरोपी ने पीछा कर उस पर फायर झोंक दिया. उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. आरोप है कि इससे पहले भी महिला, उसके पति और मासूम बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की इसी लापरवाही ने सनसनीखेज वारदात को जन्म दे दिया.

यह वारदात मझिला थाना क्षेत्र के कोरीगवां गांव की है. यहां के रहने वाले दीपू पुत्र रामभरोसे करीब 20 साल से दिल्ली में रह रहे थे और जून 2025 में गांव लौटकर अपना घर बनवाया. इसी दौरान उनके चचेरे भाई ब्रजेश पुत्र भगबन्नू ने उनसे जून में ही 50 हजार रुपये उधार लिए थे. कई बार मांगने के बावजूद आरोपी टालमटोल करता रहा.

पुलिस पर लगे संगीन आरोप

करीब 10 दिन पहले दीपू की पत्नी शिवानी (25) ने आरोपी ब्रजेश से रुपये वापस मांगे थे,जिस पर उसने जल्द रुपए लौटाने का आश्वासन दिया था. आरोप है कि बीते 9 अप्रैल को रुपये मांगने पर बृजेश और उसके बेटे उमेश ने दीपू, शिवानी और उनके 4 वर्षीय बेटे दिव्यांशु के साथ मारपीट की थी. दीपू का आरोप है कि उसने घटना की शिकायत स्थानीय थाना पहुंचकर पुलिस से की, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी

शनिवार सुबह शिवानी ने फिर पैसे मांगे जिस पर आरोपियों ने शिवानी और उसके बेटे दिव्यांशु से मारपीट की. बताया गया कि महिला शाम को शौच के लिए निकली थी, तभी आरोपियों बृजेश और उसके बेटे उमेश ने पीछा कर उस पर गोली चला दी, जो शिवानी के दाहिने हाथ में लगी. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल महिला को डायल 112 की मदद से सीएचसी पिहानी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मेडिकल कॉलेज पहुंचकर एडिशनल एसपी शाहाबाद सर्किल आलोक राज नारायण ने घायल महिला से बातचीत की और पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़िए: श्रावस्ती-मथुरा और संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, धड़ से अलग हुआ युवक का सिर, कई गंभीर रूप से घायल