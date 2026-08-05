कैमरे में कैद डंडों के वार, फिर 'रहस्यमयी' मौत, हरदोई के सुहासिनी केस ने उठाए गंभीर सवाल

कब का है पूरा मामला?

परिजनों का आरोप है कि 3 अगस्त की रात सुहासिनी की पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया. परिवार का कहना है कि उन्हें बेटी की मौत की सूचना ससुराल पक्ष ने नहीं दी, बल्कि पुलिस के जरिए इस घटना की जानकारी मिली. सुहासिनी सात भाइयों की इकलौती बहन थी और उसकी मौत के बाद सिमौर गांव में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने जिलाधिकारी से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराकर निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.