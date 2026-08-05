कैमरे में कैद डंडों के वार, फिर 'रहस्यमयी' मौत, हरदोई के सुहासिनी केस ने उठाए गंभीर सवाल

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला की डंडे से पिटाई होती दिखाई दे रही है. अब उसी महिला सुहासिनी की संदिग्ध मौत ने हरदोई में सनसनी फैला दी है. पिहानी थाना क्षेत्र के सिमौर गांव की रहने वाली सुहासिनी की शादी 22 जून 2023 को सवायजपुर निवासी अभिजीत शर्मा से हुई थी. मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति अभिजीत शर्मा, ससुर मुखराम, सास और परिवार के अन्य सदस्यों ने दहेज में पहले एक कार और फिर लखनऊ में प्लॉट तथा उस पर मकान बनवाने के लिए 20 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी.
परिजनों का कहना है कि उन्होंने हाल ही में एक कार भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद सुहासिनी के साथ कथित तौर पर मारपीट और प्रताड़ना जारी रही. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को परिजन सुहासिनी की पिटाई का बता रहे हैं, जिसमें उनके अनुसार ससुर मुखराम डंडे से उसकी पिटाई करता दिखाई दे रहा है.
कब का है पूरा मामला?
परिजनों का आरोप है कि 3 अगस्त की रात सुहासिनी की पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया. परिवार का कहना है कि उन्हें बेटी की मौत की सूचना ससुराल पक्ष ने नहीं दी, बल्कि पुलिस के जरिए इस घटना की जानकारी मिली. सुहासिनी सात भाइयों की इकलौती बहन थी और उसकी मौत के बाद सिमौर गांव में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने जिलाधिकारी से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराकर निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
अपर पुलिस अधीक्षक का बयान
उधर, हरदोई पश्चिमी अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में पति और ससुर को हिरासत में लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों, वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल सुहासिनी की संदिग्ध मौत और वायरल वीडियो ने पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. मायके पक्ष इंसाफ की मांग पर अड़ा है, जबकि अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं.