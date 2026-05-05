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प्यार हारा या समाज जीता? हरदोई में रिश्तों की दीवारों ने ली दो जिंदगियों की कीमत…

Hardoi News: हरदोई से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्यार, समाज और रिश्तों की जकड़न ने दो जिंदगियां हमेशा के लिए छीन लीं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 05, 2026, 11:31 AM IST
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Hardoi police
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हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गन्ने के खेत में एक नीम के पेड़ से युवक और युवती के शव लटके मिले. खौफनाक मंजर देख इलाके में सनसनी फैल गई और कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों शवों को नीचे  उतरवाया. जांच में सामने आया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं.शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये  घटना शाहाबाद थाना क्षेत्र के बबुराई गांव की है. यहां जोगीपुर नौसारा निवासी रवि कुशवाहा (25) और काजल कुशवाहा (16) के शव पेड़ से लटके मिले.दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है. वे एक ही गांव के चचेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि दोनों साथ जीवन बिताना चाहते थे,लेकिन पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक बंधनों के चलते परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे. इसी दबाव के चलते दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया.खास बात यह है कि घटना से एक दिन पहले युवती के परिजनों ने युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा भी दर्ज कराया था.

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सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शवों पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. 

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