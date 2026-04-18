हरदोई में भीषण हादसा, बाइक में आग लगने से युवक की जलकर मौत, दो घायल

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में देहात कोतवाली क्षेत्र के भूरा टीकुर के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. हरियावां थाना क्षेत्र के हरियावां गांव निवासी अमित कश्यप अपने पुत्र शनि और एक नाबालिग रचित के साथ बाइक से हरदोई की ओर जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि जैसे ही वे मिरगावा के पास पहुंचे, अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार वाहन सीधे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते बाइक में आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरी बाइक आग की लपटों में घिर गई.

हादसे के दौरान तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े और आशंका जताई जा रही है कि टक्कर के बाद वे कुछ देर के लिए अचेत हो गए थे. इसी दौरान बाइक चला रहे अमित कश्यप आग की चपेट में आ गए. आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी दर्दनाक जलकर मौत हो गई.

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वहीं उनके पुत्र शनि और नाबालिग रचित गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर किसी तरह दोनों घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में बाइक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने और आग लगने की बात सामने आई है.

घायलों का उपचार जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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