Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969878
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में रिश्ते तार तार, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Hardoi News: हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है.यहां शराब के नशे ने रिश्तों को तार-तार कर दिया.मां और दो बेटों के बीच का प्यार,नफरत और हिंसा में बदल गया. जिसमें दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई की जान चली गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है.यहां शराब के नशे ने रिश्तों को तार-तार कर दिया.मां और दो बेटों के बीच का प्यार,नफरत और हिंसा में बदल गया. जिसमें दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई की जान चली गई.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई में जुट गई है.

सांडी थाना क्षेत्र का मामला
हरदोई के साण्डी थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में बीती रात कुछ ऐसा हुआ,जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया.शराब के नशे में चूर बड़ा बेटा नीरज अपनी मां से 500 रुपये मांग रहा था.मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो नीरज ने अपनी मां पर ही हाथ उठा दिया.मां की चीखें सुनकर छोटा बेटा रविकिशन,जो खुद भी शराब के नशे में था,बचाने आया.रविकिशन ने मां को पीटते हुए नीरज को रोकने की कोशिश की. लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी और दोनों भाइयों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इस मारपीट में नीरज की जान चली गई. जब तक पड़ोसी और पुलिस पहुंचते,बहुत देर हो चुकी थी.मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.पुलिस ने नीरज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि आरोपी रविकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो हाइटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त!

हमको न्याय चाहिए...मूर्ति विसर्जन बवाल में मारे गए युवक की पत्नी का फूट पड़ा दर्द, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

 

 

TAGS

Hardoi

Trending news

Agra News
घर में सब सो गए...भाभी ने देवर को कमरे में बुलाया और फिर कर दी युवक की जिंदगी तबाह
Gorakhpur News
हमको न्याय चाहिए...मूर्ति विसर्जन बवाल में मारे गए युवक की पत्नी का फूट पड़ा दर्द
Jhansi News
Jhansi News: दुष्कर्म के आरोपी ने लाठी डंडे से पीट पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट
aligarh news
अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान
Agra News
दिवाली की खुशियां मातम में बदली! आगरा में बुजुर्ग महिला की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या
Sonbhadra News
घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त
Govardhan 2025
इस पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है 4 धाम का पुण्य,श्रीकृष्ण ने दिखाई थीं लीलाएं!
aligarh news
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल
Rishikesh news
ऋषिकेश कुंभ में इस बार नहीं दिखेगा एक भी बिजली तार,अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइन
Azamgarh news
भंडारे का खाना खाने पर भिड़े दो पक्ष, युवक की मौत, मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां