हरदोई में रिश्ते तार तार, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है.यहां शराब के नशे ने रिश्तों को तार-तार कर दिया.मां और दो बेटों के बीच का प्यार,नफरत और हिंसा में बदल गया. जिसमें दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई की जान चली गई.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई में जुट गई है.

सांडी थाना क्षेत्र का मामला

हरदोई के साण्डी थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में बीती रात कुछ ऐसा हुआ,जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया.शराब के नशे में चूर बड़ा बेटा नीरज अपनी मां से 500 रुपये मांग रहा था.मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो नीरज ने अपनी मां पर ही हाथ उठा दिया.मां की चीखें सुनकर छोटा बेटा रविकिशन,जो खुद भी शराब के नशे में था,बचाने आया.रविकिशन ने मां को पीटते हुए नीरज को रोकने की कोशिश की. लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी और दोनों भाइयों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मारपीट में नीरज की जान चली गई. जब तक पड़ोसी और पुलिस पहुंचते,बहुत देर हो चुकी थी.मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.पुलिस ने नीरज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि आरोपी रविकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

