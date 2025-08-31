Hardoi News: यूपी के हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब पुल‍िस कस्‍टडी में एक युवक की मौत हो गई. कस्‍टडी में मौत होने के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने थाने का घेराव कर पुलिसकर्मियों पर हत्‍या का आरोप लगाया है. पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. कई बड़े अफसर थाने पहुंचे हैं और परिजनों को समझा रहे हैं.

यह है पूरा मामला

यह पूरा मामला हरदोई के कोतवाली शाहाबाद का बताया जा रहा है. बताया गया कि एक व्‍यक्ति ने अपनी 16 साल की बेटी को बहलाफुसला कर भगाने का आरोप अहमनगर के रहने वाले रवि राजपूत नाम के युवक पर लगाया था. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने रवि राजपूत को हिरासत में ले लिया और उठा कर कोतवाली ले आई. रविवार देर रात अचानक रवि राजपूत की तबीयत बिगड़ गई, पुलिस वाले उसे सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र लेकर, जहां चिकित्‍सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

शव लेकर थाने चली गई पुलिस

इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने बिना पोस्‍टमार्टम कराए शव को थाने लेकर पहुंच गई. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ विक्रम ने बताया कि पुलिस रवि नाम के एक 22 वर्षीय युवक को लेकर आई थी जिसे मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद पुलिस उसके शव को लेकर चली गई. पुलिस कस्टडी में थाने में मौत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. आनन आनन एसपी, एडिशनल एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी थाने पर पहुंचे जहां परिजनों से बातचीत कर रहे हैं.

पांच दिन पहले पुलिस ने लिया था हिरासत में

युवक की मौत किन हालात में और कैसे हुई इसको लेकर अभी पुलिस ने स्थिति साफ नहीं की है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है. इसको लेकर मृतक के परिजन आक्रोशित हैं और थाने का घेराव किया है. परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले उनके लड़के को पुलिस ने पकड़ा था और 5 दिन से थाने में रखे हुए थे उसको जेल नहीं भेजा गया और उसकी हत्या कर दी गई.

