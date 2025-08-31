हरदोई में पुलिस कस्‍टडी में युवक की मौत, ट्रैक्‍टर-ट्रॉली भर थाने पहुंचे लोग, हत्‍या का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2904119
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में पुलिस कस्‍टडी में युवक की मौत, ट्रैक्‍टर-ट्रॉली भर थाने पहुंचे लोग, हत्‍या का आरोप

Hardoi News:  हरदोई में एक युवक की पुलिस कस्‍टडी में मौत का मामला सामने आया है. गुस्‍साए परिजनों ने थाने का घेराव कर जोरदार हंगामा किया है. थाने में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi Police
Hardoi Police

Hardoi News: यूपी के हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब पुल‍िस कस्‍टडी में एक युवक की मौत हो गई. कस्‍टडी में मौत होने के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने थाने का घेराव कर पुलिसकर्मियों पर हत्‍या का आरोप लगाया है. पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. कई बड़े अफसर थाने पहुंचे हैं और परिजनों को समझा रहे हैं. 

यह है पूरा मामला 
यह पूरा मामला हरदोई के कोतवाली शाहाबाद का बताया जा रहा है. बताया गया कि एक व्‍यक्ति ने अपनी 16 साल की बेटी को बहलाफुसला कर भगाने का आरोप अहमनगर के रहने वाले रवि राजपूत नाम के युवक पर लगाया था. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने रवि राजपूत को हिरासत में ले लिया और उठा कर कोतवाली ले आई. रविवार देर रात अचानक रवि राजपूत की तबीयत बिगड़ गई, पुलिस वाले उसे सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र लेकर, जहां चिकित्‍सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. 

शव लेकर थाने चली गई पुलिस 
इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने बिना पोस्‍टमार्टम कराए शव को थाने लेकर पहुंच गई. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ विक्रम ने बताया कि पुलिस रवि नाम के एक 22 वर्षीय युवक को लेकर आई थी जिसे मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद पुलिस उसके शव को लेकर चली गई. पुलिस कस्टडी में थाने में मौत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. आनन आनन एसपी, एडिशनल एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी थाने पर पहुंचे जहां परिजनों से बातचीत कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पांच दिन पहले पुलिस ने लिया था हिरासत में 
युवक की मौत किन हालात में और कैसे हुई इसको लेकर अभी पुलिस ने स्थिति साफ नहीं की है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है. इसको लेकर मृतक के परिजन आक्रोशित हैं और थाने का घेराव किया है. परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले उनके लड़के को पुलिस ने पकड़ा था और 5 दिन से थाने में रखे हुए थे उसको जेल नहीं भेजा गया और उसकी हत्या कर दी गई. 

यह भी पढ़ें 7 साल बाद रील में दिखा गायब पति! दूसरी महिला संग उड़ा रहा था गुलछर्रे, देखकर पत्नी-बच्चे के उड़े होश

यह भी पढ़ें हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
हरदोई में पुलिस कस्‍टडी में युवक की मौत, थाने का घेराव कर भड़के परिजन, जोरदार हंगामा
Sanjay Nishad
सीएम योगी से म‍िले संजय निषाद, गोरखपुर में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की दी थी चेतावनी
Noida Weather update
बारिश के साथ शुरू होगा नया महीना, नोएडा और गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बरसेंगे मेघ
Badaun news
पनीर की सब्जी में निकला मरा हुआ चूहा....बदायूं में खाने की प्‍लेट में दिखी अजीब चीज
prayagraj news
भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा
Ayodhya Weather
अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी
Jhansi News
अस्पताल में घोड़ों का आतंक, मरीजों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव
radha ashtami
राधा रानी का 5253वां जन्‍मोत्‍सव: श्वेत छतरी में बैठकर लाडली जी ने दिए दर्शन
Unnao News
यूपी के इस जिले की बदलेगी तस्वीर! 60 गांव बनेंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस
UPPSC
APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी
;