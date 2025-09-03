Hardoi: हत्या नहीं ये थी युवक के मौत की वजह! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Hardoi: हत्या नहीं ये थी युवक के मौत की वजह! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में एक युवक की मौत के बाद परिजन पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगा रहे थे. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस में चौंकने वाला खुलासा हुआ है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:28 PM IST
हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई में खेत की रखवाली करने गए युवक की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. दरअसल खेत पर युवक का शव पड़ा पाया गया था. मामले में परिजनों ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह आकाशीय बिजली से मौत होने की पुष्टि हुई. 

माधोगंज क्षेत्र का मामला, खेत में मिला शव
हरदोई जिले में माधोगंज थाना क्षेत्र के जेहदीपुर गांव में चंद्रशेखर उर्फ राहुल (22) की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है।दरअसल चंद्रशेखर रविवार को अपने खेत की रखवाली करने के लिए गया था।घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो खेत में उसका शव पड़ा मिला. 

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही शिवा,सनी,शिवम,श्यामबाबू और अरुण पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया था और मौके से हत्यारोपियों को भागते हुए देखने का दावा किया था।मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
लेकिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा मामला साफ कर दिया,मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत मारपीट करने से नहीं बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से होने का खुलासा हुआ है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है।ऐसे में हत्या के आरोप में फंसे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है तो मृतक के परिजन अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी है.

