महाकुंभ 2021: पहले शाही स्नान से हुआ कुंभ का आगाज, ये अखाड़े लगा चुके हैं आस्था की डुबकी

हरिद्वार: आज हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान है. शाही स्नान के लिए हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस दौरान तमाम अखाड़ों के साधु-संतों ने भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार किन्नर अखाड़ा हरिद्वार कुंभ में शामिल हुआ है. इस बीच नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हरकी पौड़ी पहुंचे और साधु-संतों पर फूलों की वर्षा की.

शाही स्नान के लिए राज्य पुलिस के बैंड ने नमो शिवाय की धुन बजाकर साधु-संतो का स्वागत किया. इस दौरान अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर रथों पर सवार होकर हरकी पैड़ी पहुंचे. आईजी कुंभ संजय गुंज्याल का दावा है कि बुधवार रात 12 बजे से अब तक 22 लाख से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया है.

Up to 22 lakh devotees have performed 'snan' till now. We are going to begin the process of emptying this ghat (Har Ki Pauri) as 'akharas' are getting ready for 'shahi snan': Sanjay Gunjyal, IG Police, Kumbh Mela in Haridwar #Uttarakhand pic.twitter.com/RNr0mPdNCv

