Farmers Protest: सड़क हुई जाम, तो पैदल ही दुल्हन लेने निकल पड़ा दूल्हा

मेरठ: देश में किसान इस समय आंदोलन पर हैं. पंजाब- हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली की ओर कूच रहे हैं. आंदोलन की वजह से कई जगहों पर रास्ते जाम हैं. ऐसे में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया है. जहां एक दूल्हा शादी के लिए जा रहा था. लेकिन रास्ता जाम होने के कारण उसे पैदल ही जाते देखा गया.

दूल्हे संग बारात भी चली पैदल

किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की वजह से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह पर बैरिकेट्स लगा दिए हैं. ऐसे में आम लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है. ऐसे में शादी के लिए जा रही एक बारात भी जाम में फंस गई. जब काफी देर तक बारात आगे नहीं बढ़ पायी तो दूल्हा पैदल ही अपनी दुल्हन को लेने निकल पड़ा. दूल्हे के गाड़ी से उतरते ही बाकी बाराती भी पैदल ही उसके साथ चल पड़े.

Meerut: A groom, along with his wedding party, seen walking on road due to road blockade amidst ongoing farmers' protest .

Police have placed barricades on roads to stop the farmers heading towards Delhi, as part of their protest march against Centre's Farm Laws. pic.twitter.com/nMr1FKg0cf

— ANI UP (@ANINewsUP) November 27, 2020