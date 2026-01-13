Advertisement
कलयुग में आस्था का अद्भुत चमत्कार! बिजनौर में 24 घंटे से हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा ये कुत्ता

Bijnor news: बिजनौर जिले के नगीना-बढ़ापुर रोड स्थित गांव नंदपुर गांव के अंतिम छोर पर करीब 200 साल पुराना मंदिर है. यहां एक कुत्ता पिछले 24 घंटे से हनुमान जी की प्रतिमा का एक परिक्रमा कर रहा है.  ​

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:25 PM IST
राजवीर चौधरी/बिजनौर: नगीना क्षेत्र के गांव नंदपुर में एक कुत्ते के मन में श्रीराम भक्त हनुमान के प्रति ऐसी अलख जगी कि वह गांव के प्राचीन नंदलाल देवता मंदिर पहुंचा और वहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा करने लगा. ग्रामीण इसे कलयुग में आस्था का अद्भुत चमत्कार मान रहे हैं. कुत्ता पिछले 24 घंटे से बिना कुछ खाए पीए परिक्रमा कर रहा है. इसे देखने आस-पास के दर्जनों ग्रामों के सैकड़ों लोग मंदिर पहुंचकर कुत्ते के रूप में भैरों को देख नमन कर रहे हैं. 

200 साल पुराना मंदिर 
बिजनौर जिले के नगीना-बढ़ापुर रोड स्थित गांव नंदपुर गांव के अंतिम छोर पर करीब 200 साल से भी अधिक पुराना नंदलाल देवता महाराज का काफी प्राचीन मंदिर है. ग्रामीण धार्मिक कार्य व अनुष्ठान करने से पहले इसी मंदिर में पहुंचकर भगवान को प्रणाम कर शीश नवाते हैं. मंदिर की देखरेख करने वाले तुषार सैनी बताते हैं कि रविवार की दोपहर एक कुत्ता ग्रामीणों को मंदिर के आसपास दिखाई दिया. सोमवार की तड़के जब वह मंदिर की साफ सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ते को मंदिर परिसर में लगी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करते देखा. 

बिना खाए पिये कर रहा परिक्रमा 
उन्होंने उसे वहां से भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कुत्ता बराबर परिक्रमा करता रहा. वह पूजा आरती कर घर चले गए. उनका कहना है कि सोमवार को इस कुत्ते ने सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक व मंगलवार को सुबह चार से बिना रुके-थके बराबर परिक्रमा कर रहा है. ग्रामीणों ने उसके खाने के लिए दूध‚ रोटी आदि भी रखी हैं लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं खाया है. 

बीजेपी क्षेत्रीय मंत्री भी पहुंचे 
ग्रामीण परवेन्द्र सैनी कहना है कि यह कुत्ता उनके गांव का नहीं है. कहां से आया और ये ऐसा क्यों कर रहा है किसी ग्रामीण को कुछ पता नहीं. सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस कुत्ते को देखने व मंदिर के दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं. भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि ने भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर यहां दर्शन कर मामले का संज्ञान लिया. इधर पुलिस प्रशासन भी इस मामले पर पूरी नजर बनाए हैं. 

