बाढ़ के बीच गंगा की जलधारा में 36 सालों से जल रही है अखंड ज्योति, देवरहा बाबा से जुड़ा है खास कनेक्शन

प्रयागराज/मो.गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज में इस समय गंगा और यमुना का जल उफान पर है. दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. बाढ़ की वजह से संगम के आसपास के सभी मठ और मंदिरों की पहली मंजिल में जल भराव की स्थिति बन गई है. विश्व प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर में भी मां गंगा का जल प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते हनुमान मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है.

36 सालों से निरंतर जल रही ज्योति

लेकिन गंगा की जलधारा के बीच में एक आश्रम ऐसा भी है, जिसमें एक अखंड ज्योति 1989 से लगातार जल रही है. यह अखंड ज्योति अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और भारत के हिन्दू राष्ट्र घोषित होने के संकल्पों के साथ जलाई गई थी, हालांकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प तो पूरा गया है, लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र का संकल्प अधूरा होने के चलते यह ज्योति पिछले 36 साल से निरंतर 24 घंटे जल रही है. महाकुंभ और माघ मेले के दौरान इस अखंड ज्योति के चलते आश्रम में भक्तों का हुजूम उमड़ता है.

50 फीट ऊंचे पोल पर धर्म ध्वजा के साथ जल रही अखंड ज्योति

वहीं पिछले एक महीने से यह आश्रम गंगा की जलधारा से चौतरफा घिरा हुआ है. और इन सबके बीच करीब 50 फीट ऊपर पोल के ऊपरी हिस्से में अखंड ज्योति धर्म ध्वजा के साथ जल रही है. आश्रम की देखरेख करने वाले देवरहा बाबा के शिष्य नवल किशोर दास भी गर्मी हो या बारिश, तूफान हो या फिर बाढ़ का सैलाब, वह निरंतर इसी जगह पर मचान बनाकर इस अखंड ज्योति को जलाए हुए हैं. हर दिन सुबह और शाम में अखंड ज्योति में देशी घी डाला जाता है. वह खुद 50 फिट ऊपर पोल पर बने ज्योति में देशी घी डालते हैं.

मचान वाले बाबा का आश्रम

प्रयागराज में हर वर्ष जनवरी के महीने में माघ मेला और 6 वर्ष पर कुंभ 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है. करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले मेले में पूरा तंबुओं का शहर बसता है. मेले के दौरान साधु संतों के लगने वाले पंडाल मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं. इन्हीं बाबाओं के बीच में प्रयागराज झूंसी पुल के पास देवरहा बाबा के शिष्य नवल किशोर दास उर्फ मचान वाले बाबा का आश्रम भी है.

1989 से जल रही ज्योति

देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेकर उन्होंने यह अमर ज्योति मां गंगा की गोद में 1989 में जलाई थी. बाढ़ के पानी के चलते मौजूदा समय में उनके पास पहुंचा नहीं जा सकता है. लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ विश्व में शांति और मानव कल्याण उनका संकल्प है, इसी उद्देश्य को लेकर वह इस अखंड ज्योति को जलाए हुए हैं.

