बिजनौर में ‘भैरव बाबा’ समझे गए कुत्ते की खुली सच्चाई, MRI से उजागर हुआ चौंकाने वाला सच

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना इलाके के नंदपुर गांव में बीते कई दिनों से आस्था और जिज्ञासा का अनोखा मामला सामने आया है. यहां हनुमान जी और मां दुर्गा की मूर्तियों की लगातार परिक्रमा करने वाले एक कुत्ते को ग्रामीण भैरव बाबा का अवतार मानकर उसकी पूजा-अर्चना करने लगे थे. लेकिन अब डॉक्टरों की जांच में कुत्ते की बीमारी सामने आ गई है.

ग्रामीणों के अनुसार, यह कुत्ता पिछले करीब एक सप्ताह से मंदिर परिसर में बिना खाए-पीए लगातार परिक्रमा कर रहा था. लोग इसे चमत्कार मान रहे थे और ‘कुत्ता महाराज’ कहकर पूजा कर रहे थे. कुत्ते की एक झलक पाने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु गांव पहुंच रहे थे. कोई दूध, कोई रोटी तो कोई पनीर लेकर उसकी सेवा में जुटा था.

MRI से उजागर हुआ चौंकाने वाला सच

मामला बढ़ता देख पशु चिकित्सकों की टीम कुत्ते को इलाज के लिए नोएडा स्थित शिवालय वेलनेस सेंटर लेकर पहुंची. यहां कुत्ते के ब्रेन की MRI कराई गई, जिसमें उसके मस्तिष्क में सूजन (ब्रेन स्वेलिंग) पाए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. इलाज के कुछ देर बाद कुत्ते ने पनीर खाया और दूध पिया, जिससे उसकी हालत में सुधार देखा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

200 साल पुराना मंदिर

दरअसल, नंदपुर गांव के अंतिम छोर पर करीब 200 साल पुराना नंदलाल देवता महाराज का प्राचीन मंदिर है. ग्रामीण किसी भी धार्मिक कार्य से पहले यहीं दर्शन करते हैं. मंदिर की देखरेख करने वाले तुषार सैनी बताते हैं कि रविवार दोपहर कुत्ता मंदिर के आसपास दिखाई दिया. सोमवार तड़के उन्होंने कुत्ते को हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करते देखा. काफी कोशिश के बाद भी वह परिक्रमा करता रहा.

ग्रामीण परवेंद्र सैनी का कहना है कि यह कुत्ता गांव का नहीं है. कहां से आया और ऐसा क्यों कर रहा था, यह किसी को पता नहीं. इसी रहस्य के चलते लोग इसे दैवीय मानने लगे. भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि भी कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. वहीं पुलिस-प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

फिलहाल, कुत्ते का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि यह आस्था का नहीं बल्कि बीमारी का मामला है. प्रशासन और चिकित्सक लोगों से अपील कर रहे हैं कि अंधविश्वास से दूर रहकर पशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

और पढे़ं: कलयुग में आस्था का अद्भुत चमत्कार! बिजनौर में 24 घंटे से हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा ये कुत्ता

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!