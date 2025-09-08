उत्तराखंड का वो तीर्थ जहां भगवान शिव ने स्वयं किया था पिंडदान, तर्पण से पितरों को मोक्ष
उत्तराखंड का वो तीर्थ जहां भगवान शिव ने स्वयं किया था पिंडदान, तर्पण से पितरों को मोक्ष

Pitra Paksha 2025: पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है. बद्रीनाथ धाम में बडी संख्या में लोग पितरों को तर्पण व पिंडदान देने आ रहे हैं. यहां एक ऐसा तीर्थ है जहां पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है.

 

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:17 PM IST
चमोली/पुष्कर चौधरी: चमोली श्री बद्रीनाथ धाम में पितरों को तर्पण व पिंडदान देने के लिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हिन्दू शास्त्रों में तर्पण व पिंडदान एक मात्र माध्यम माना जाता है. देवभूमि उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम धाम में स्थित ब्रहमकपाल एक ऐसा तीर्थ है जहां पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है. साथ ही प्रेतात्मा को भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है. 

भगवान शिव ने यहीं स्वयं किया था पिंडदान
वैसे तो देश में पिंडदान के लिए अनेकों तीर्थ हैं. लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी तट पर स्थित ब्रहमकपाल तीर्थ का अपना अलग ही महत्व है. श्राद्ध पक्ष में यहां पिंडदान का विशेष महत्व है. यहां पिंडदान के बाद दुबारा तर्पण या पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती है. यह वही स्थान है, जहां पर स्वयं शिव ने पिंडदान कर ब्रहमहत्या के पाप से मुक्ति पायी थी. आज भी इस स्थान पर ब्रहमकपाल एक शिला के रूप में मौजूद है.

ब्रह्मा जी की आराधना
शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रहमा जी एक बार जब माता सरस्वती पर मोहित हो गए थे तो कुपित होकर भगवान शिव ने ब्रहमा जी का पांचवां शीश अपने त्रिशूल से काट दिया था. यह भगवान की लीला ही थी कि यह कटा हुआ शीश भगवान शिव के हाथों पर चिपककर ब्रहमहत्या के पाप का बोधक बन गया. इससे मुक्ति पाने के लिए शिव ने ब्रह्मा की आराधना की. 

ब्रह्महत्या के पाप से मिली मुक्त
तब ब्रहमा जी द्वारा मुक्ति का एकमात्र स्थान बद्रिकाश्रम की ब्रहमकपाल शिला पर तर्पण व पिंडदान बताया. भगवान शिव द्वारा इस स्थल पर पहुंचकर पिंडदान किया गया. तब जाकर ब्रहमहत्या के इस पाप से उन्हें मुक्ति मिली. तब से मान्यता है कि इस स्थान पर पिंडदान के बाद पित्र मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और प्रेतात्मायें भी मुक्ति पा जाती हैं.

