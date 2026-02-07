Bijnor News: रेस्टोरेंट के ‘सीक्रेट केबिन’ का काला सच! 300 से ज्यादा अश्लील वीडियो, कपल्स को बनाया जाता था शिकार

राजवीर चौधरी / बिजनौर: बिजनौर के जजी चौराहे के पास स्थित ‘सेंटर प्वाइंट फास्ट फूड एंड रेस्तरां’ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां युवक-युवतियों के अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में मुख्य आरोपित के मोबाइल से करीब 300 आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिनमें कई प्रेमी युगल नजर आ रहे हैं. कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित होने की बात सामने आई है. फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, रेस्तरां महिला अधिवक्ता नीलम कुमारी का है. बुधवार को कुछ लोगों ने रेस्तरां पर हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि यहां स्पाई कैमरा लगाकर प्रेमी युगलों के वीडियो बनाए जाते हैं. हंगामे के दौरान लोगों ने कर्मचारी सतेंद्र कुमार का मोबाइल छीनकर जांच की, जिसमें करीब 300 आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले. कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की भी बात सामने आई है.

फोन ने बनाता गंदा वीडियो

सूचना पर सीओ संग्राम सिंह और शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे. जांच में स्पाई कैमरा नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने रेस्तरां की डीवीआर कब्जे में ले ली है. जांच में यह भी सामने आया कि रेस्तरां की पिछली ओर सीढ़ियों के नीचे बने एक केबिन में युवक-युवतियों को एकांत में बैठाया जाता था. आरोप है कि सतेंद्र मोबाइल फोन से फ्लैक्स में बने एक छेद के जरिए वीडियो बनाता था.

पुलिस के अनुसार

सतेंद्र एक युवक को उसकी प्रेमिका के साथ का वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद मामला खुला. चौकी प्रभारी कुलवीर सिंह की तहरीर पर कर्मचारी सतेंद्र कुमार और अन्य स्टाफ के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपित की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

प्रेमी युगलों से 1000 से 1500 रुपये तक वसूला जाता

सूत्रों का दावा है कि केबिन में डेढ़ घंटे बैठाने के नाम पर प्रेमी युगलों से 1000 से 1500 रुपये तक वसूले जाते थे, जबकि बाहर बैठने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता था. आशंका है कि आरोपी काफी समय से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था और कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है. सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

