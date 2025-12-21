Advertisement
न घर, न सड़क, न बिजली… वनवासियों ने ठंड में 50 किमी पैदल चलकर डीएम से बयां किया दर्द

Chandauli News: कड़ाके की ठंड और कंपकंपाती हवाओं के बीच चकिया तहसील क्षेत्र के सैकड़ों वनवासी अपनी पीड़ा लेकर 50 किलोमीटर दूर पीडीडीयू नगर के बिलारीडीह पहुंचे. मौका था सम्पूर्ण समाधान दिवस का, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:49 AM IST
Chandauli News/संतोष जयसवाल: चन्दौली जनपद में कड़ाके की ठंड के बीच सैकड़ों वनवासी 50 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर तहसील दिवस में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे. पीडीडीयू नगर के बिलारीडीह में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चन्द्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ. इस दौरान कुल 80 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 9 का ही मौके पर निस्तारण हो सका.

आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी जीवन जीने को मजबूर
चकिया तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर मझराती बस्ती के वनवासियों ने टूटे-फूटे शब्दों में अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं. वनवासियों का कहना है कि उन्हें आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. न सड़क है, न बिजली, न पानी, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं. आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासी जीवन जीने को मजबूर हैं.

वनवासियों ने मांग की कि शहाबगंज विकास खंड के कौड़ीहार गांव की वोटर लिस्ट से उनके नाम काटकर नजदीकी मुबारकपुर गांव की मतदाता सूची में जोड़ा जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उनका आरोप है कि गलत गांव में नाम दर्ज होने के कारण वे हर योजना से वंचित हैं.

 न रहने के लिए पक्का घर,  न काम, न अस्पताल
एक महिला वनवासी इतवारी ने बताया कि उनके गांव में न रहने के लिए पक्का घर है, न काम, न अस्पताल और न ही एंबुलेंस की सुविधा. दवाओं के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है. गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय एंबुलेंस तक नहीं मिल पाती, जिससे कई बार जान चली जाती है. सुविधाओं के अभाव में उनके बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं. वहीं सुनिल कुमार वनवासी ने बताया कि हम लोग इस वक्त मछराती बंघे में रहते हैं. जहां पर हमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है.  वहां पर 200 से 250 सौ लोग रहते हैं.

जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन
मीडिया के सवालों पर जिलाधिकारी चन्द्रमोहन गर्ग ने जांच का आश्वासन देते हुए चकिया एसडीएम को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश देने की बात कही. हालांकि वनवासियों का आरोप है कि उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं.

कड़ाके की ठंड में सैकड़ों गांवों के वनवासियों का तहसील दिवस में पहुंचना प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अब देखना यह होगा कि जांच और आश्वासन के बाद वनवासियों को वास्तव में इंसाफ और बुनियादी सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं.

