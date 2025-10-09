Advertisement
यूपी के इस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली, जानिए वो वजह जिसने मातम में बदल दिया त्योहार!

village not celebrated diwali: दिवाली पर पकवान और जश्न का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जहां दीपावली नहीं मनाई जाती है. यहां त्योहार पर मातम पसरा रहता है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:36 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

UP village not celebrated diwali: दिवाली आने वाली है. हिंदू धर्म का यह विशेष त्योहार है, जिसको लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. घर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ लोग दीपावली को सेलिब्रेट करत हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है. जहां दिवाली पर सन्नाटा पसर जाता है. यहां सदियों से दीपावली पर दीये नहीं जले हैं. आइए जानते हैं यह अनोखी परंपरा कहां है.

दिवाली की धूम
14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या दीपों से जगमग हुई थी. तब से ही इस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और घरों में दीपक जलाए जाते हैं. लेकिन यूपी में एक गांव ऐसा है, जहां दिवाली पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. यहां जश्न हीं दिवाली पर मातम जैसा पसरा नजर आता है. 

किस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली
यूपी के गोंडा जिले में यह गांव है. जहां दिवाली नहीं मनाई जाती है. यह गांव वजीरगंज विकास खंड में डुमरियाडीह ग्राम पंचायत में पड़ता है, जिसका नाम है यादव पुरवा. आजादी के बाद से यहां दिवाली नहीं मनाई गई. इसके पीछे एक बुरा हादसा है. ग्रामीणों का कहना है कि यहां दिवाली पर एक नौजवान की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह यह त्योहार नहीं मनाते हैं. 

अनहोनी की आशंका
ग्रामीणों की मानें तो अगर कोई इस पर्व को मनाने की कोशिश करता है तो अनहोनी हो जाती है. लोग बीमार पड़ जाते हैं और बच्चों को भी दिक्कत होने लगी. इसी के चलते त्योहार पर यहां सन्नाटा पसरा नजर आता है. बता दें कि इस गांव में करीब 20 घर हैं. जहां करीब 250 लोग रहते हैं. यहां दिवाली पर न पकवान बनते हैं, न त्योहार का जश्न होता है.

