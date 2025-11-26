BLO की कितनी होती है सैलरी? वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने–काटने के अलावा करते हैं ये बड़े काम

BLO Salary: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इसमें बीएलओ (BLO) यानी बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका अहम है. बीएलओ (BLO) घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम करता है. क्या आपको पता है कि बीएसओ मतदाता सूची में सुधार के अलावा और क्या काम करते हैं?. साथ ही बीएलओ की सैलरी कितनी होती है?.

BLO की सैलरी कितनी होती है?

बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम करता है. BLO पूर्णकालिक सरकारी नौकरी नहीं होती है. ज्यादातर BLO पहले से किसी विभाग जैसे शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य में काम कर रहे होते हैं. चुनाव आयोग समय समय पर इन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रदान कर मतदाता सूची संबंधी काम कराता है.

BLO के काम क्या होते हैं?

बीएलओ मतदाता सूची में नाम जोड़ते हैं साथ ही काटते हैं. इसके अलावा ये अपने क्षेत्र में घर घर जाकर पता लगाते हैं कि कौन नया मतदाता बना है? कौन स्थान बदलकर कहीं और गया है और कौन से नाम हटाने योग्य हैं. इसके साथ ही फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ना), फॉर्म-7 (नाम हटाना), फॉर्म-8 (सुधार), फॉर्म-8A (स्थानांतरण) आदि फार्म भरवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है.

लोगों को जागरूक करना जरूरी

इसके अलावा मतदाता की ओर से दिए गए दस्तावेजों की जांच करनी होती है. उनका नाम, पता, उम्र और पहचान की पुष्टि करनी होती है. जब भी संशोधन या SIR की प्रक्रिया चलती है, BLO पूरी मतदाता सूची को अपडेट करता है. डुप्लीकेट नाम हटाना, गलतियां सुधारना, फोटो अपडेट करना इनका काम होता है. सबसे जरूरी बीएलओ लोगों को जागरूक भी करता है कि मतदान क्यों जरूरी है.

आसान भाषा में समझें बीएलओ कौन?

अगर आसान भाषा में समझें तो BLO चुनाव आयोग का वह कर्मचारी होता है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है. वह केवल नाम जोड़ने-काटने का काम ही नहीं करता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची पूरी तरह सही है. किसी तरह की गलती नहीं है. और विश्वसनीय भी है.

बीएलओ की सैलरी

जानकारी के मुताबिक, बीएलओ को सालाना लगभग 12,000 रुपये का मानदेय मिलता है. साथ ही जब भी मतदाता सूची का SIR कराया जाता है तो उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है. आमतौर पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच होती है.

