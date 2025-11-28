बुंदेलखंड की मिट्टी में छुपा है दिव्य द्वार… भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर में कदम रखते ही मानो हजारों साल पीछे लौट जाती आत्मा!

Lalitpur News/अमित सोनी: आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराने ले चलते हैं, जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए, हजारों वर्षों से अपनी अद्भुत और सुंदर नक्काशियों को संजोए हुए है. भगवान विष्णु जी का यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है. यह मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में स्थित है. ललितपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, बेतवा नदी के किनारे स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक गुप्तकालीन मंदिर है.

यह मंदिर गुप्तकाल की धरोहरों को अपने भीतर समेटे हुए है. पांचवी और छठीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है. दशावतार मंदिर गुप्तकाल की वास्तुकला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है. कहा जाता है कि यह भारत में पंचायतन शैली का सबसे प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण है. हजारों वर्षों के मौसमीय प्रभावों को सहने के बावजूद आज भी मंदिर की कई नक्काशियां और मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती हैं.

हर कदम पर विष्णु के अवतारों की झलक

यह सुंदर मंदिर एक ही स्थान पर भगवान विष्णु के दसों अवतारों के दर्शन करवाता है. पश्चिमाभिमुख इस मंदिर का गर्भगृह वर्तमान में खाली है. माना जाता है कि यहां पूर्व में भगवान विष्णु की मूर्ति तथा एक शिवलिंग भी विराजमान थे. गर्भगृह खाली होने के कारण अब यहां नियमित पूजा-पाठ नहीं होता, लेकिन फिर भी श्रद्धालु और पुरातत्व प्रेमी बड़ी संख्या में यहां आकर इसकी भव्यता और भगवान विष्णु के दशावतारों का दर्शन करते हैं.

रामायण और महाभारत से संबंधित कहानियां भी अंकित

मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी है. उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा की बाहरी तथा आंतरिक दीवारों पर भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं उकेरी गई हैं. मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित कहानियां भी अंकित हैं. भगवान विष्णु की मूर्तियों में नर-नारायण को तपस्या करते हुए दर्शाया गया है. एक अन्य दीवार पर वह दृश्य उकेरा गया है जब नदी में मगरमच्छ द्वारा गज का पैर पकड़ लेने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और गज को बचाते हैं.

अद्भुत शांति का अनुभव होता

तीसरी दीवार पर भगवान विष्णु सर्प-शैया पर विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती हुई दिखाई देती हैं. ऊपर की ओर शिव तथा ब्रह्मा जी की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं. रामायण और महाभारतकालीन कथाएं भी दीवारों पर सुंदर ढंग से अंकित हैं. मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है. ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है. मंदिर के सामने एक प्राचीन बावड़ी भी है जिसमें आज भी पानी मौजूद है. मंदिर के चारों ओर अन्य अवशेष बिखरे हुए दिखाई देते हैं. फिलहाल हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर के रहस्यों पर ASI द्वारा अभी भी शोध कार्य जारी है.