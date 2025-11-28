Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021506
Zee UP-UttarakhandInteresting news

बुंदेलखंड की मिट्टी में छुपा है दिव्य द्वार… भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर में कदम रखते ही मानो हजारों साल पीछे लौट जाती आत्मा!

भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन गुप्तकालीन रहस्यमयी दशावतार मंदिर बुंदेलखंड की धरती पर छुपा हुआ वह अनमोल खजाना, जहां कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो समय अपनी गति रोककर आपको हजारों साल पीछे ले गया हो…

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dashavatara mandir Lord Vishnu
Dashavatara mandir Lord Vishnu

Lalitpur News/अमित सोनी: आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराने ले चलते हैं, जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए, हजारों वर्षों से अपनी अद्भुत और सुंदर नक्काशियों को संजोए हुए है. भगवान विष्णु जी का यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है. यह मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में स्थित है. ललितपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, बेतवा नदी के किनारे स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक गुप्तकालीन मंदिर है.

यह मंदिर गुप्तकाल की धरोहरों को अपने भीतर समेटे हुए है. पांचवी और छठीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है. दशावतार मंदिर गुप्तकाल की वास्तुकला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है. कहा जाता है कि यह भारत में पंचायतन शैली का सबसे प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण है. हजारों वर्षों के मौसमीय प्रभावों को सहने के बावजूद आज भी मंदिर की कई नक्काशियां और मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती हैं.

हर कदम पर विष्णु के अवतारों की झलक
यह सुंदर मंदिर एक ही स्थान पर भगवान विष्णु के दसों अवतारों के दर्शन करवाता है. पश्चिमाभिमुख इस मंदिर का गर्भगृह वर्तमान में खाली है. माना जाता है कि यहां पूर्व में भगवान विष्णु की मूर्ति तथा एक शिवलिंग भी विराजमान थे. गर्भगृह खाली होने के कारण अब यहां नियमित पूजा-पाठ नहीं होता, लेकिन फिर भी श्रद्धालु और पुरातत्व प्रेमी बड़ी संख्या में यहां आकर इसकी भव्यता और भगवान विष्णु के दशावतारों का दर्शन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रामायण और महाभारत से संबंधित कहानियां भी अंकित
मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी है. उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा की बाहरी तथा आंतरिक दीवारों पर भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं उकेरी गई हैं. मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित कहानियां भी अंकित हैं. भगवान विष्णु की मूर्तियों में नर-नारायण को तपस्या करते हुए दर्शाया गया है. एक अन्य दीवार पर वह दृश्य उकेरा गया है जब नदी में मगरमच्छ द्वारा गज का पैर पकड़ लेने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और गज को बचाते हैं. 

अद्भुत शांति का अनुभव होता 
तीसरी दीवार पर भगवान विष्णु सर्प-शैया पर विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती हुई दिखाई देती हैं. ऊपर की ओर शिव तथा ब्रह्मा जी की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं. रामायण और महाभारतकालीन कथाएं भी दीवारों पर सुंदर ढंग से अंकित हैं. मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है. ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है. मंदिर के सामने एक प्राचीन बावड़ी भी है जिसमें आज भी पानी मौजूद है. मंदिर के चारों ओर अन्य अवशेष बिखरे हुए दिखाई देते हैं. फिलहाल हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर के रहस्यों पर ASI द्वारा अभी भी शोध कार्य जारी है.

TAGS

Interesting News

Trending news

UP Vidhan Sabha Chunav 2027
BJP ने ढूंढ ली सपा के PDA की काट? 2027 में चलेगा 'एक तीर से कई निशाने का ये फॉर्मूला
Ayodhya
अयोध्या से मोदी-योगी-भागवत का ‘अश्वमेध’, दुनिया ने देखी राजनीति की ‘त्रिशक्ति’!
Etawah news
नेवी अफसर की बीवी को TTE ने चलती ट्रेन से फेंका, टिकट को लेकर विवाद के बाद किया कांड
Sambhal news
संभल में फार्मेसी की आड़ में चल रहा था अवैध अस्पताल, मजिस्ट्रेट ने किया भंडाफोड़
Saharanpur Accident
सहारनपुर में भीषण हादसा, कार के ऊपर डंपर पलटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत
Hardoi News
शादी में बंद हुआ डीजे, तो दूल्हे के जीजा ने किया ऐसा कांड कि बिना दुल्हन लौटी बारात
sir in up
SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी
Firozabad Hamuman Mandir
UP के इस सिद्ध पीठ ने भारत के चुनिंदा मंदिरों में बनाई जगह, खानपान जीतेगा सबका दिल!
Mirzapur Road Accident
मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी कार, बाप-बेटे समेत 4 की मौत
Devkinandan Thakur Maharaj
देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बड़ा ऐलान, इस दिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन