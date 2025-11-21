दौलत इतनी कि नाम पड़ गया ‘मालदार’, नेपाल तक फैली थी संपत्ति...जानिए कौन था उत्तराखंड का पहला अरबपति?

Uttarakhand First Billionaire: देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में अंबानी, टाटा, बिरला, अड़ानी जैसे घरानों का नाम आता है. इनसे जुड़े किस्से भी आप सब ने खूब सुने होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का पहला अरबपति कौन था?. उत्तराखंड के पहले अरबपति के पास इतनी संपत्ति थी कि इनका नाम ही 'मालदार' रख दिया गया. भारत ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल तक इनकी संपत्ति थी.

कौन था उत्‍तराखंड का पहला अरबपति

उत्‍तराखंड के पहले अरबपति का नाम दान सिंह बिष्‍ट था. दान सिंह बिष्‍ट अकूत संपत्ति के मालिक थे. इनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल में भी इनकी संपत्ति के निशान मिले हैं. दान सिंह बिष्‍ट की संपत्ति के निशान नेपाल तक मिले हैं. यही वजह रही कि उनका नाम 'मालदार' भी पड़ गया. दान सिंह 'मालदार' का बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन अपने संघर्ष से उन्‍होंने उत्‍तराखंड में बड़ा साम्राज्‍य खड़ा कर दिया.

कई गांव खरीद लिए थे

दान सिंह मालदार के बारे में कहा जाता है कि उन्‍होंने कई गांव तक खरीद लिए थे. इसके साथ ही कई शहरों की रजवाड़ों की रियासत तक खरीद ली थी. दान सिंह मालदार के अंग्रेज भी कायल थे. उनका व्यापार जम्मू कश्मीर से लाहौर तक और पठानकोट से वजीराबाद तक फैला था. उत्‍तराखंड के पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल जिले और असम व मेघालय में उनकी संपत्ति थी. दान सिंह 'मालदार' लकड़ी के कारोबार में उतरे और ‘टिम्बर किंग ऑफ इंडिया’ कहलाए.

यूरोप तक चाय की महक

उनके बाग में लगाए चाय की महक यूरोप तक फैली. दान सिंह ने उत्‍तराखंड में बच्‍चों को शिक्षा के लिए कई स्‍कूल खुलवाए. वह मूल रूप से नेपाल के बैतड़ी जिले के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के क्वीतड़ गांव में आकर बस गए. महज 12 साल की उम्र में ही वह लकड़ी का कारोबार करने वाले एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा चले गए.

चाय की बगान खरीदी

बर्मा से लौटने के बाद उन्‍होंने पिता के साथ घी बेचने का काम किया. इसके बाद जो पैसा कमाया उसे चाय की बगान खरीद ली. बताया जाता है कि दान सिंह साल 1945 में मुरादाबाद के राजा गजेन्द्र सिंह की जब्त हुई संपत्ति 2,35,000 रुपये में खरीदी. इसके बाद वह चर्चा में आ गए थे.

कब निधन हुआ

10 सितंबर 1964 को दान सिंह मालदार का निधन हो गया. दान सिंह बिष्ट का कोई बेटा नहीं था. मृत्‍यु के दौरान उनकी बेटियां कम उम्र की थीं. इसके चलते उनकी कंपनी डीएस बिष्ट एंड संस की जिम्मेदारी छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाल ली.

