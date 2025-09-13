यूपी के इस गांव में आज भी है स्वर्ग से लाया गया पेड़, साढ़े पांच हजार साल पुराना इतिहास
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920844
Zee UP-UttarakhandInteresting news

यूपी के इस गांव में आज भी है स्वर्ग से लाया गया पेड़, साढ़े पांच हजार साल पुराना इतिहास

Heritage Tree History: महाभारत काल में पाण्डवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती को भगवान शिव ने स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्प अर्पित करने को कहा था. अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर इसे पृथ्वी पर लाकर स्‍थापित किया था.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 13, 2025, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Parijat Tree in Barabanki
Parijat Tree in Barabanki

विशाल सिंह/लखनऊ: साढ़े पांच हजार साल सुनने में तो काफी कम लगते है. मगर सोचो तो ना जाने कितनी पीढ़ियां काल के कपाल में समां चुकी हैं. इतने साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है. देवासुर संग्राम के समय हुए समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष निकला था. उसे देवताओं के राजा इंद्र अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे. द्वापर युग में भगवान कृष्ण के आदेश पर महाराजा पाण्डु के पुत्र धनुर्धारी अर्जुन उसे पृथ्वी पर लाए थे. यह वही देव वृक्ष पारिजात है. 

महाभारत युद्ध में जीत का म‍िला था आशीर्वाद 
कहा जाता है विद्वानों के मतानुसार महाभारत काल में पाण्डवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती को भगवान शिव ने स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्प अर्पित करने को कहा था. माता कुंती ने भगवान शिव की इस इच्छा को अपने पुत्र अर्जुन से बताया और फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के परामर्श से इंद्रलोक जाकर इसे पृथ्वी पर रोपित किया. इसके पुष्पों को जब माता कुंती ने शिव को समर्पित किया तो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया. आज भी साल में एक बार इस वृक्ष में पुष्प आते हैं. सावन के महीने से पहले ही इन पुष्पों का आना तय माना जाता है.

अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्‍ण से लिया था परामर्श 
यह चमत्कारिक देव वृक्ष है बाराबंकी जनपद के तहसील राम नगर इलाके के बदोसराय क्षेत्र में. बाराबंकी मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है. ऐसा माना जाता है कि पाण्डवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बराहवन (बदला हुआ नाम बाराबंकी) के इसी इलाके में गुजारा था. अज्ञातवास के दौरान पाण्डवों की माता कुंती को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उनसे स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की थी. भगवान शिव की इस इच्छा को उनका आदेश मानकर माता कुंती ने अपने पुत्र अर्जुन को ऐसे पुष्प लाने को कहा. माता के आदेश पर अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से इस बारे में परामर्श लिया. तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे पुष्प देने वाला वृक्ष समु्द्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जो अब इन्द्रलोक में ही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पारिजात के पेड़ को बाराबंकी में स्‍थापित किया
भगवान कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर यहां बाराबंकी में स्थापित किया. इस वृक्ष के स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को माता कुंती ने इसी क्षेत्र में एक शिवलिंग स्थापित कर जो आज कुन्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. भगवान् शिव ने तब प्रसन्न होकर पाण्डवों को महाभारत युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया. परिणाम स्वरूप कौरवों की करोड़ों की सेना पर पाण्डवों की जीत हुई. इस पुष्प की विशेषता यह है कि जब यह वृक्ष में होता है तो यह सफेद रंग सा दिखता है. लेकिन जब यह वृक्ष से टूटता तो यह स्वर्ण के समान सुनहरा दिखता है.

अदृश्‍य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करती है पूजा 
कुंतेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पहले पूजा नहीं कर सकता है. माना जाता है कि यहां शिवलिंग पर अदृश्य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सबसे पहले पूजा अर्चना कर जाती हैं. यह रहस्य कुंतेश्वर महादेव मंदिर को और अहम बना देता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में माता कुंती अपने पांच पांडव पुत्रों के संग अज्ञातवाश के दौरान यहां आईं तो उन्होंने महाबली भीम से यहां पर शिवलिंग की स्थापना को कहा था. इस पर भीम ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए यहां पर दो शिवलिंग की स्थापना कर दी. 

 

यह भी पढ़ें : अरे ये क्या बोरिंग से अपने आप निकल रहा पानी! धान के खेत में दिखा प्रकृति का अनोखा अजूबा

यह भी पढ़ें :  गर्लफ्रेंड के धोखे से टनका प्रेमी का माथा, 'शोले' स्टाइल में टावर पर चढ़ा, जमकर किया हाईवोल्टेज ड्रामा

TAGS

heritage tree

Trending news

heritage tree
यूपी के इस गांव में आज भी है स्वर्ग से लाया पेड़, साढ़े पांच हजार साल पुराना इतिहास
Almora News
अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली
jalaun news
नातिन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पोती ने आशिक के साथ म‍िलकर किया कांड
Mahoba news
महोबा के ओम प्रकाश का कमाल, अनोखे हुनर ने दी नई पहचान
Moradabad latest news
मुरादाबाद से यूपी की बात: विकास बनाम वादे, मेयर विनोद और विधायक इरफान आमने-सामने
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, ठाकुरजी के किए दर्शन
Deoria news
कंपनी में काम करने वाली लड़कियों का किया मंतातरण
Azamgarh news
यूपी के इस जिले में AI ने पकड़े 7.9 लाख फर्जी वोटर, पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा
Uttar Pradesh Sadak Hadsa
यूपी में कई जगह दिखा रफ्तार का कहर, हापुड़ से हमीरपुर तक सड़क हादसों ने ढाया कहर
UP Ki Baat
मुरादाबाद से उठी शिक्षा-राष्ट्र प्रेम की आवाज,अरविंद गोयल ने दी नई पीढ़ी को प्रेरणा
;