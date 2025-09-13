यूपी के इस गांव में आज भी है स्वर्ग से लाया गया पेड़, साढ़े पांच हजार साल पुराना इतिहास

विशाल सिंह/लखनऊ: साढ़े पांच हजार साल सुनने में तो काफी कम लगते है. मगर सोचो तो ना जाने कितनी पीढ़ियां काल के कपाल में समां चुकी हैं. इतने साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है. देवासुर संग्राम के समय हुए समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष निकला था. उसे देवताओं के राजा इंद्र अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे. द्वापर युग में भगवान कृष्ण के आदेश पर महाराजा पाण्डु के पुत्र धनुर्धारी अर्जुन उसे पृथ्वी पर लाए थे. यह वही देव वृक्ष पारिजात है.

महाभारत युद्ध में जीत का म‍िला था आशीर्वाद

कहा जाता है विद्वानों के मतानुसार महाभारत काल में पाण्डवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती को भगवान शिव ने स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्प अर्पित करने को कहा था. माता कुंती ने भगवान शिव की इस इच्छा को अपने पुत्र अर्जुन से बताया और फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के परामर्श से इंद्रलोक जाकर इसे पृथ्वी पर रोपित किया. इसके पुष्पों को जब माता कुंती ने शिव को समर्पित किया तो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया. आज भी साल में एक बार इस वृक्ष में पुष्प आते हैं. सावन के महीने से पहले ही इन पुष्पों का आना तय माना जाता है.

अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्‍ण से लिया था परामर्श

यह चमत्कारिक देव वृक्ष है बाराबंकी जनपद के तहसील राम नगर इलाके के बदोसराय क्षेत्र में. बाराबंकी मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है. ऐसा माना जाता है कि पाण्डवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बराहवन (बदला हुआ नाम बाराबंकी) के इसी इलाके में गुजारा था. अज्ञातवास के दौरान पाण्डवों की माता कुंती को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उनसे स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की थी. भगवान शिव की इस इच्छा को उनका आदेश मानकर माता कुंती ने अपने पुत्र अर्जुन को ऐसे पुष्प लाने को कहा. माता के आदेश पर अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से इस बारे में परामर्श लिया. तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे पुष्प देने वाला वृक्ष समु्द्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जो अब इन्द्रलोक में ही है.

पारिजात के पेड़ को बाराबंकी में स्‍थापित किया

भगवान कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर यहां बाराबंकी में स्थापित किया. इस वृक्ष के स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को माता कुंती ने इसी क्षेत्र में एक शिवलिंग स्थापित कर जो आज कुन्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. भगवान् शिव ने तब प्रसन्न होकर पाण्डवों को महाभारत युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया. परिणाम स्वरूप कौरवों की करोड़ों की सेना पर पाण्डवों की जीत हुई. इस पुष्प की विशेषता यह है कि जब यह वृक्ष में होता है तो यह सफेद रंग सा दिखता है. लेकिन जब यह वृक्ष से टूटता तो यह स्वर्ण के समान सुनहरा दिखता है.

अदृश्‍य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करती है पूजा

कुंतेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पहले पूजा नहीं कर सकता है. माना जाता है कि यहां शिवलिंग पर अदृश्य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सबसे पहले पूजा अर्चना कर जाती हैं. यह रहस्य कुंतेश्वर महादेव मंदिर को और अहम बना देता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में माता कुंती अपने पांच पांडव पुत्रों के संग अज्ञातवाश के दौरान यहां आईं तो उन्होंने महाबली भीम से यहां पर शिवलिंग की स्थापना को कहा था. इस पर भीम ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए यहां पर दो शिवलिंग की स्थापना कर दी.

