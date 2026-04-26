मां गंगा की गोद में बसे यूपी के कितने जिले? 2525 KM लंबी नदी बनी लाखों किसानों के लिए जीवनदायिनी

गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है. यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय की ऊंची चोटियों से बहते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है. अपने पूरे प्रवाह में यह करोड़ों लोगों के जीवन, आस्था और आजीविका का आधार बनती है.

पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र

गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में मानी जाती है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है. गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में उतरती है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए यह नदी उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है और कृषि को समृद्ध बनाती है.

यूपी के किस जिले में पहली बार प्रवेश करती गंगा नदी

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है. यहां से यह नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को छूते हुए आगे बढ़ती है. इस क्षेत्र में गंगा का जल सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लाखों किसानों की फसलों को जीवन देता है.

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देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते

आगे बढ़ते हुए गंगा नदी प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है, जिसे संगम कहा जाता है. यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है. यहां कुम्भ और अर्धकुम्भ जैसे विशाल मेले आयोजित होते हैं, जहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं.

खेतों को उपजाऊ बनाता

उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में गंगा नदी कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली जैसे जिलों को सींचती है. यह क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां गंगा का पानी खेतों को उपजाऊ बनाता है. इसके कारण गेहूं, धान और अन्य फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि होती है.

जीवंत सांस्कृतिक धरोहर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और बलिया जैसे जिलों से होकर गुजरती है. वाराणसी में गंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है. यहां के घाट, आरती और परंपराएं गंगा को एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर बनाती हैं.

मां गंगा की गोद में बसे यूपी के कितने जिले?

गंगा नदी उत्तर प्रदेश में लगभग 1,450 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और कुल 27 जिलों से होकर गुजरती है. इन जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और हापुड़ जैसे इलाके शामिल हैं. इन क्षेत्रों में गंगा न केवल खेती का आधार है, बल्कि स्थानीय लोगों की संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है.

बंगाल की खाड़ी में मिल जाती

उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद गंगा नदी बिहार, पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. इस पूरे प्रवाह में गंगा करोड़ों लोगों के लिए जल, भोजन और जीवन का आधार बनी रहती है. यही कारण है कि इसे भारत की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है.