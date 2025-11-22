यूपी के इस जिले में है 'रहस्यमयी' कुंड, पवित्र जल में स्नान करने से नष्ट होते हैं पाप!

सीतापुर/राजकुमार दीक्षित: यूपी के सीतापुर के नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है. जिसे सतयुग की भूमि कहा जाता है. महापुराण की रचना यहीं हुई और सत्यनारायण की कथी भी पहली बार यहीं कही गई थी. पुराणों में इस पवित्र धाम का उल्लेख मिलता है. चारधाम की यात्रा भी नैमिषारण्य की यात्रा किए बगैर अधूरी मानी जाती है. बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यहां पर चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है. जिसके बारे में मान्यता है कि यह पृथ्वी की नाभि है.

पृथ्वी की नाभि

यहां पर चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है. जिसके बारे में मान्यता है कि यह पृथ्वी की नाभि है. कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चक्र से यह स्थान प्रकट हुआ था. यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ध्यान और साधना के लिए भी अच्छी जगह है. यहां पर आने वाले साधु संतों का मानना है कि अगर कोई यहां ध्यान करता है तो उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं.

क्या है मान्यता

चक्रतीर्थ का रहस्य है कि ब्रह्मा ने 88000 ऋषियों को तपस्या के लिए सर्वोत्तम भूमि खोजने में मदद करने के लिए यह चक्र उत्पन्न किया था और यह चक्र यहीं गिरा जिससे धरती का सबसे पवित्र स्थान बन गया. यह भी माना जाता है की आज भी चक्र तीर्थ के मध्य भाग से पाताल लोक से निरंतर जल निकलता रहता है. इस तीर्थ स्नान करना पवित्र माना जाता है. मन शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और पापों का नाश करता है.

जल

इस तीर्थ के बारे में यह भी मानता है कि जब सतयुग में प्रलय की आशंका थी तब भगवान शिव के वरदान से अवतरित हुई ललित शक्ति ने चक्र की नमी को रोक कर धरती को प्रलय से बचाया था. इस शक्ति की स्थापना ललिता देवी के नाम से हुई. नैमिषारण्य के साधु संत बताते हैं की आज भी यह स्थान सबसे अलग है. और यह रहस्य बना हुआ है कि जल कहां से आता है.