यूपी के इस जिले में अनोखा मंदिर, जहां दशहरा पर रावण को मारा नहीं पूजा जाता है

UP Ravan Temple: दशहरा पर रावण दहन के बारे में आप भी जानते होंगे लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भी जगह है जहां रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है. यह मंदिर साल में केवल दशहरा के दिन ही खुलता है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:42 AM IST
UP Ravan Unique Temple
UP Ravan Unique Temple

UP Ravan Unique Temple: दशहरा के त्योहार को लेकर देशभर में धूम है. अलग-अलग जगहों पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी मंदिर है, जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा होती है. यह मंदिर केवलर दशहरे पर खुलता है. इसके बाद परिसर की साफ-सफाई होती है। फिर, पूजा-अर्चना की जाती है. गुरुवार को मंदिर के कपाट खुले हैं.

कानपुर में है रावण का मंदिर, 1890 में हुई स्थापना
यूपी के कानपुर का शिवाला इलाका ऐसा ही एक स्थान है जहां स्थित है दशानन मंदिर. यह मंदिर साल में केवल एक ही दिन खुलता है विजयदशमी पर. सुबह से ही यहां भक्त पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. रावण का साज-श्रृंगार किया जाता है और विशेष आरती होती है. दशानन मंदिर की स्थापना सन 1890 में गुरु प्रसाद शुक्ल ने की थी. यहां रावण को शक्ति और विद्या का प्रतीक मानकर पूजा जाता है.

क्या है मंदिर से जुड़ी मान्यता?
माना जाता है कि रावण जैसा ज्ञानी और बलशाली कोई नहीं था. उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार था और उसी अहंकार का दहन हर साल दशहरे के दिन किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि रावण का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था यही वजह है कि आज के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। रात में रावण दहन के बाद इस मंदिर को एक साल के लिए बंद कर दिया जाता है.

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु
दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पर दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचते हैं. दशानन के सामने सरसों के तेल का दीपक जलते हैं और उन्हें तरोई के फूल अर्पित करते हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.

रावण की मूर्ति का होता है साज-शृंगार
बताया जाता है कि मां छिन्नमस्तिका ने रावण को वरदान दिया था कि उनकी पूजा तभी पूरी होगी, जब भक्त रावण की भी आराधना करेंगे. इस वरदान के चलते मां छिन्नमस्तिका के साथ-साथ रावण की पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी निर्बाध रूप से जारी है. विजयादशमी के दिन सुबह आठ बजे दशानन मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं. इस दिन मंदिर में विशेष तैयारियां की जाती हैं. रावण की लगभग पांच फुट ऊंची मूर्ति का साज-श्रृंगार किया जाता है.

