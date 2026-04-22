ये है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड, CBSE और ICSE भी इसके आगे बौने, 105 साल पुराना इतिहास

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 23 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने जा रहा है. इस बार करीब 53 लाख छात्र-छात्राओं को यूपी बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. उत्तर प्रदेश बोर्ड का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. यह न केवल भारत का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है. आइए जानते हैं यूपी बोर्ड से जुड़ी खास बातें...

यूपी बोर्ड की स्थापना कब हुई

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन साल 1921 में किया गया था. यूपी बोर्ड स्थापना के 2 साल बाद पहली बार बोर्ड परीक्षा कराई गई थी. पहली बार 5744 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. पहली बार परीक्षा के लिए प्रदेश में 179 केंद्र बनाए गए थे. इनमें 5,665 अभ्य​र्थी हाईस्कूल थे. वहीं, 12वीं में महज 89 छात्र ही थे. 2026 में यह संख्या 53 लाख तक पहुंच गई.

10+2 प्रणाली का जनक है यूपी बोर्ड

वर्तमान में आप भारत में जो 10+2 प्रणाली देखते हैं, इसका जनक यूपी बोर्ड ही है. इस व्यवस्था को सबसे पहले यूपी बोर्ड ने शुरू किया था. इसके बाद में अन्य बोर्ड ने इसे अपनाया. भारत के आजाद होने से पहले यूपी बोर्ड का दायरा काफी बड़ा था. इसमें राजस्थान की प्रमुख रिसायतें जैसे— जयपुर और ग्वालियर और मध्य भारत के कई छात्र परीक्षाएं देते थे. बाद में इनके लिए अलग से बोर्ड की स्थापना की गई. बता दें कि हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देते हैं. इस बार दसवीं और बारहवीं परीक्षा में कुल 53 लाख 36 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे.

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23 अप्रैल को जारी होगा रिजल्ट

इस बार 18 फरवरी से परीक्षा शुरू हुई थी और 12 मार्च को समाप्त हो गई थी. अब बोर्ड कल रिजल्ट जारी करने जा रहा है. यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर देख सकते हैं. इस बार एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है. अभी तक यूपी बोर्ड रिजल्ट मई में आते थे.

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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