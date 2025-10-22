Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2971516
Zee UP-UttarakhandInteresting news

शाहजहां की पहली पत्नी की काली मस्जिद कहां है, जहां आज भी भटकती उसकी आत्मा, भूत-प्रेत की छाया और रहस्यमयी बिल्लियों का फैला जाल

Kali Masjid: आज हम एक ऐसी रहस्यमयी मस्जिद की बात हैं, जहां पर आज भी शाहजहां की पहली बेगम की आत्मा भटकती है. इतना ही नहीं यहां पर भूत-प्रेत की छाया और रहस्यमयी बिल्लियों का अजीबोगरीब जाल फैला हुआ है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Kali Masjid IN Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी भी रहस्यमयी मस्जिद है.   जिसे लोग काली मस्जिद, जिन्नों की मस्जिद और बिल्लियों वाली मस्जिद भी कहते हैं, अपनी रहस्यमयी खूबसूरती और अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर है. शाहजहां की पहली बेगम कंधारी  की मजार यहीं स्थित है.  

कहां पर है रहस्यमयी मस्जिद?
आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के सामने स्थित संदली मस्जिद में शाहजहां की पहली पत्नी कंधारी बेगम का मकबरा है. कंधारी बेगम का विवाह 1609 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1666 में हुई. शाहजहां ने उन्हें यहीं दफनाया. यह मकबरा लाल पत्थर से बना था, जो समय के साथ काला पड़ गया, इसलिए इसे काली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है.

रहस्यमयी नाम और मान्यता 
मस्जिद को काली मस्जिद, जिन्नों की मस्जिद और बिल्लियों वाली मस्जिद भी कहा जाता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां जिन्नों का साया है. परेशान लोग यहां अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं. मन्नतें लिखकर और बिल्लियों को खाना खिलाकर लोग अपनी मुरादें पूरी होने की उम्मीद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुराद पूरी होने की मान्यता 
स्थानीय निवासी बताते हैं कि मस्जिद में बिल्लियों को खाना खिलाने से मुराद पूरी होती है. लोग पॉलिथीन या कागज पर मन्नत लिखकर मस्जिद परिसर में छोड़ते हैं. कुछ समय बाद उनकी इच्छाएं पूरी होने का अनुभव होता है. इस दौरान ये भी बताया कि इस मस्जिद पर जिन्नों (भूत प्रेत) का साया रहता है. यहां हर धर्म के लोग उर्स या पूजा के लिए आते हैं. मस्जिद में नमाज भी अदा की जाती है और मौलाना झाड़ा लगाते हैं. यह आगरा में मुगलकालीन वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में संरक्षित किया गया है.

कब और क्यों बनी 
कंधारी बेगम फारस के सफ़वीद वंश के राजकुमार सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा की बेटी थीं, जिनका जन्म अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था. शाहजहां से शादी की और उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी परहेज़ बानो बेगम थीं. शाहजहां की पहली बेगम कंधारी बेगम को उनके जीवन की सादगी और पशु प्रेम के कारण ताजमहल परिसर के बाहर दफनाया गया.  समय के साथ लाल पत्थर काला पड़ गया और यह रहस्यमयी स्थल बन गया. सैकड़ों बिल्लियों और अन्य जानवरों रहते हैं.

TAGS

Kali MasjidAgra NewsInteresting News

Trending news

Kali Masjid
शाहजहां की पहली पत्नी की काली मस्जिद कहां है, जहां आज भी भटकती उसकी आत्मा
Shahjahanpur News
भैया दूज पर तू मायके नहीं जाएगी... फिर पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम
Varanasi latest news
सड़क और पहियों से चिपक गए पति-पत्नी और बच्चे का शव, ओवरटेकिंग ने ली 3 की जान
Mau News
मऊ में पौराणिक पोखरे को मिल रहा नया स्वरूप, 81 लाख रुपये की से होगी घाटों की मरम्मत
Lalitpur news
सुन! तू मायके नहीं जाएगी... पति से विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
Hardoi News
सभी लोगों को जान से मार डालूंगा,खेत जोतने से मना करने पर दबंगों ने खेत मालिक को पीटा
ayodhya latest news
मुस्लिम युवक पर 18 वर्षीय युवती को अगवा करने का आरोप, मां बोली- बुलडोजर चलना चाहिए
Dehradun News
देहरादून में 47वां ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन्स कॉन्फ्रेंस, सांसद ने किया ब्रोशर विमोचन
Ghaziabad News
गाजियाबाद में छठ घाट पर तोड़फोड़, पूर्वांचली समाज में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात
hamirpur news
हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा! बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल