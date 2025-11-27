इस छोटे से गांव में पड़ती है सूरज की पहली किरण.. जानिये यूपी का कौन-सा जिला सबसे पहले जागता है?

Lord Surya Rise First In UP: यूपी के किस जिले में भगवान सूर्य की पहली किरणें धरती को आलोकित करती हैं? यहां के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं. आइए जानते हैं इस जिले के बारे में..
Trending Photos
Lord Surya Rise First In UP: उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की पहली किरण इस जिले को छूती है. जो नेपाल की सीमा से सटे इस क्षेत्र का भौगोलिक स्थान इसे यह विशेष सम्मान देता है. सुबह की लालिमा जब यहां के खेतों और गांवों पर बिखरती है, तो प्रकृति मानो नई ऊर्जा और आशा से भर उठती है.
भगवान सूर्य का जीवन पर महत्व
सूर्य सिर्फ प्रकाश का नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत है. पौधों में भोजन बनने से लेकर मौसम चक्र तक सब कुछ सूर्य की ऊष्मा पर निर्भर है. इसकी किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं और मन को आशा से भर देती हैं. इसलिए सूर्योदय का क्षण हमेशा नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.
विश्व का पहला सूर्योदय – मिलेनियम द्वीप
पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य किरिबाती गणराज्य के मिलेनियम द्वीप पर उगता है. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास होने के कारण यहां की सुबह दुनिया की सबसे पहली सुबह मानी जाती है. यह दृश्य मानो समय के पहले पन्ने पर लिखी नई रोशनी जैसा प्रतीत होता है.
भारत का पहला सूर्योदय – डोंग, अरुणाचल प्रदेश
भारत में सूर्योदय की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में पड़ती है. पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थान ऐसे लगता है मानो प्रकृति ने खुद सुबह का द्वार यहीं बना रखा हो. जब यहां सूर्य निकलता है, तो हर किरण मानो देश के लिए नई ऊर्जा का संदेश लेकर आती है.
महाराजगंज – यूपी का पूर्वोत्तर मोती
नेपाल सीमा से जुड़ा महाराजगंज अपने शांत वातावरण, उपजाऊ खेतों और बहती नदियों के लिए जाना जाता है. यहां के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं. सूर्योदय का दृश्य इस जिले को एक अनोखी पहचान देता है. मानो यूपी की सुबह यहीं जन्म लेती हो, और फिर पूरे प्रदेश में फैलती हो.
महाराजगंज का सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप
महाराजगंज की जनसंख्या, उसकी तहसीलों और विकास खंडों की विविधता इसे एक जीवंत जिला बनाती है. लोग मेहनतकश, सरल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं. यहां की सुबह सिर्फ सूर्योदय नहीं, बल्कि उम्मीदों की शुरुआत होती है. खेतों में काम, जीवन की गति और नए सपनों का उदय यहीं से होता है.
और पढ़ें: ‘मिनी कोलकाता’ कहलाता यूपी का ये जिला, वर्तमान में बना स्टार्टअप का हब!