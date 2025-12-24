यूपी के इस जिले में है कोणार्क जैसा अद्भुत सूर्य मंदिर, गर्भगृह को छूती है उगते सूर्य की पहली किरण

Mahoba News/राजेंद्र तिवारी: ओड़िशा में स्थित कोर्णाक मंदिर तो आपने देखा या सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज यूपी के बुंदेलखंड के महोबा जिले में बने कोर्णाक जैसा सूर्य मंदिर के बारे में बनाने जा रहे हैं. बता दें कि जो अपने आप मे न सिर्फ कलाकृति से सौदर्य है बल्कि कोर्णाक के सूर्य मंदिर से काफी मिलता जुलता भी है. यह अदभुत कला, नागर शैली के अलावा पंचायतन कला से बनाया गया है. सूर्य मंदिर को इस कदर बनाया गया कि सूर्य की निकली बाली पहली किरण मंदिर में बने गर्भाग्रह में पड़ती है.

क्या है मंदिर का इतिहास?

पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड का महोबा जिला प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी आगोस में समेटे हुए है. यहां पर चन्देलवंश राजाओ द्वारा अनेको खूबसूरत मंदिरों ,मठो का निर्माण कराया था. इन्ही मंदिरों में एक है सूर्य मंदिर . जिसे नौंवी शताब्दी में 890 से लेकर 910 ई0 के बीच चन्देलवंश राहिलदेव वर्मन द्वारा बनवाया गया था. इस मंदिर की खासियत है सूर्य की पहली किरण गर्भाग्रह में पड़ती है यह अदभुत कला और नागर शैली के साथ साथ पंचायतन कला से बनाया गया था.

कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इस मंदिर पर आक्रमण?

यह बुंदेलखंड के कोर्णाक सूर्य मंदिर कहलाता है जो कोर्णाक के सूर्य मंदिर से काफी हद तक मिलता जुलता है . इस सूर्यमंदिर को 1203 ईस्वी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था . यहां पर पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है जिसे सिर्फ सजाने और सवारने की जरूरत है. हालांकि तत्कालीन जिलाधिकारी ने इसकी लाइटिंग और सौंदर्यीकरण का प्रयास किया गया था लेकिन देखरेख के अभाव में इनकी हालत भी जर्जर की स्थित में पहुंच गई है . यहां पर न सिर्फ स्थानीय बल्कि बाहर से सैलानी भी मंदिर धूमने आते है और इसकी सौंदयता को देखकर मंत्र-मुग्ध हो जाते है .

मध्यप्रदेश की यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रखी गई मूर्तियां

कहते है कि 12 वीं सदी में सूर्य मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐवक द्वारा तोड़ दिया गया था इसके बाद धीरे धीरे इसकी मूर्तियां गायब हो गई एक मूर्ति जो सूर्य भगवान की थी वह सन 1070 के लगभग खुदाई के समय मिली थी. जिसे सागर मध्यप्रदेश की यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के म्यूजियम में रखी हुई है. महोबा में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसमे सूर्य मंदिर एक है कुछ वर्ष पूर्व स्पेन से एक टीम आई थी जिन्होंने मन्दिर को देखकर बहुत तरीफ की थी यदि यहां की धरोहरों को सवारा जाए तो महोबा में पर्यटन की अपार सम्भावनाये है और लोगो को रोजगार भी मिलेगा.

सदर विधायक ने क्या कहा?

सूर्यमंदिर को लेकर सदर विधायक राकेश गोस्वामी कहते है हमारे देश मे सिर्फ दो सूर्य मंदिर है एक कोर्णाक में और दूसरा महोबा में . इस सूर्यमंदिर की खासियत है कि सूर्य की पड़ने वाली किरण सीधे गर्भ गृह में पड़ती है . सूर्य मंदिर को विश्व पटल में लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है . सूर्य मंदिर को बढ़ावा देने के लिए इस वार सूर्य महोत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन के साथ बैठक की गई है जिससे इस क्षेत्र का बढ़ावा मिल सके .

अपर जिलाधिकारी ने क्या कहा?

वहीं अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि सूर्य मंदिर को राहिल देव वर्मन द्वारा नौंवी ईस्वी में बनाया गया था. जिसकी हालत ठीक नही है इसके सौंदर्यीकरण किया जा रहा है . यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं है क्योंकि खजुराहो आने बाले पर्यटक सूर्य मंदिर को देखने आते है .

महोबा जिले का यह सूर्य मंदिर आज पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते अपना अस्तित्व खोता जा रहा है जबकि सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. यदि महोबा जिले के पर्यटन स्थलों को सही तरीके से संजोया जाए तो बुंदेलखंड के महोबा जिला में न सिर्फ शैलानी आएंगे बल्कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलने की भी अपार संभावनाएं है .