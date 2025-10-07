यूपी का सूखा जिला कौन सा है... कभी-कभी तो पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं लोग?

Driest District In UP: इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है. कहीं जलभराव तो कहीं यातायात पर असर पड़ा है. लेकिन इसी बीच ये ऐसा जिला है जहां बारिश बेहद कम हुई है. यहां बादल तो आते हैं लेकिन बरसते नहीं.

कहां पर बसा है ये जिला?

यह जिला उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक व धार्मिक शहर है. यह दिल्ली से करीब 145 किमी और आगरा से लगभग 58 किमी की दूरी पर स्थित है. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां अन्य जिलों की तुलना में वर्षा कम दर्ज की जाती है.

कौन सा जिला है?

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि से तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस जिले की बता कर रहे हैं. बता दें कि मथुरा की बता कर रहें हैं. यहां पर प्रदेश के सभी जिलों की अपेछा कम बारिश होती है. यही कारण है कि इसे प्रदेश का सूखा जिला भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कम बारिश होने के पीछे क्या कारण है.

क्या है कारण बारिश कम होने की?

मथुरा के पास ही राजस्थान का थार रेगिस्तान स्थित है. जब मानसूनी हवाएं पश्चिम से आती हैं तो यह रेगिस्तान उनके मार्ग में रुकावट बनता है. यह हवाओं से नमी को सोख लेता है, जिससे आगे के क्षेत्रों में बारिश की संभावना घट जाती है. इसी वजह से मथुरा में मानसून के दौरान भी अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है और कई बार बादल आते-आते ही छंट जाते हैं.

वनों की कमी ने भी घटाई वर्षा

पहले ब्रज क्षेत्र में घने जंगल और पेड़-पौधे बड़ी संख्या में थे. लेकिन समय के साथ तेजी से शहरीकरण और कटाई के कारण इन वनों की संख्या घटती गई. पेड़ वातावरण में नमी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनकी कमी से नमी का स्तर गिरा और स्थानीय वर्षा चक्र प्रभावित हुआ. यही कारण है कि अब मथुरा में बारिश के पैटर्न में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है.

सालभर में सीमित मानसूनी बरसात

मथुरा में साल के ज्यादातर महीने शुष्क रहते हैं. जनवरी से मई और अक्टूबर से दिसंबर तक यहां सूखा मौसम रहता है. मानसून का समय जुलाई से सितंबर के बीच होता है, लेकिन उस दौरान भी बारिश सीमित ही होती है. यहां की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 620 से 793 मिमी के बीच दर्ज की जाती है, जो राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले काफी कम मानी जाती है.

