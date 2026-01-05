'चाहे चुनाव हार जाएं, लेकिन शराब नहीं बांटेंगे...' यूपी के इस गांव में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला

Baghpat News/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के ढिकोली गांव में सोमवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने समाज को नई दिशा देने का संदेश दिया. नशा मुक्त समाज के निर्माण और पंचायत चुनावों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से गांव में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर नशा मुक्ति और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शराब न बांटने का सामूहिक संकल्प लिया.

समाज सुधार का ऐतिहासिक संकल्प

इस पंचायत में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें शराब न बांटने की शपथ दिलाई गई. पंचायत में खाप चौधरी,अधिवक्ता वर्ग और गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे जिन्होंने एक सुर में नशा मुक्ति और पंचायत चुनाव में शराब न बांटने की अपील की इस फेसले को लागू कराने के लिए पंचायत आयोजकों ने जन जागरण चलाने की बात कही उनका कहना है कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा.

चाहे चुनाव हार जाएं, लेकिन शराब नहीं बांटेंगे...

प्रत्याशियों ने स्पष्ट कहा कि चाहे चुनाव हार जाएं, लेकिन गांव में शराब नहीं बांटेंगे.पंचायत का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता सोमेंद्र ढाका द्वारा किया गया. पंचायत में पुष्पम चौधरी, रिटायर्ड विंग कमांडर एवं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी मौजूद रहीं.

महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कदम माना जा रहा

उनकी उपस्थिति में सैकड़ों ग्रामीणों और कई ग्राम प्रधान प्रत्याशियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली. ग्राम प्रधान प्रत्याशी राजू नेता ने पंचायत चुनाव में शराब वितरण न करने का ऐलान किया. वहीं, पंचायत में दागड़ खाप के चौधरी कैप्टन विनोद कुमार भी शामिल हुए और इस पहल का समर्थन किया.गांव की इस पंचायत को सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कदम माना जा रहा है.

क्षेत्र में चर्चा का विषय

ढिकोली गांव की यह पंचायत आज क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे न केवल पंचायत चुनावों को स्वच्छ बनाने की पहल मान रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, नशा-मुक्त समाज की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम भी बता रहे हैं.

