कौन हैं IAS ईशा प्रिया? पति भी तेज तर्रार आईएएस अफसर, अब सीएम योगी ने सौंपी इस जिले की कमान

Who is IAS Isha Priya: यूपी में सोमवार को ​24 और आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है. इनमें से 10 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं. आईएएस अफसर ईशा प्रिया को अंबेडकरनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. ईशा प्रिया के पति भी आईएएस हैं. दोनों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं. आइए जानते हैं यूपी की तेज तर्रार आईएएस ईशा प्रिया कौन हैं?.

कौन हैं IAS ईशा प्रिया?

जानकारी के मुताबिक, आईएएस ईशा प्रिया झारखंड के रांची जिले की रहने वाली हैं. उनके माता-पिता रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. उन्हें यूपी कैडर मिला है. वह साल 2016 बैच की आईएएस अफसर हैं. ईशा प्रिया ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया. उनकी आल इंडिया 75वीं रैंक आई थी. ईशा प्रिया साल 2019 में हिंदू रीति रिवाज से आईएएस ऋषिराज से विवाह के बंधन में बंधी.

कौन हैं ऋषिराज

उनके पति ऋषिराज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यानगर गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता एनटीपीसी में प्रबंधक हैं. वहीं, माता हाउसवाइफ हैं. ऋषिराज 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं. उनकी देश भर में 27वीं रैंक आई थी. ईशा प्रिया विशेष सचिव, पर्यटन विभाग में तैनात थीं. अब उन्हें अंबेडकरनगर जिले की कमान सौंपी गई है. इससे पहले वह मैनपुरी में सीडीओ रह चुकी हैं. वहीं पर उनके पति ऋषिराज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे.

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सिविल सेवा की तैयारी कराने में मदद

मैनपुरी में तैनाती के दौरान आईएएस दंपति पूरे दिन ड्यूटी के बाद जैसे ही समय मिलता था, सप्ताह में एक दिन पुस्तकालय में जाकर भाषणों और कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते थे. आईएएस दंपति ईशा प्रिया और ऋषिराज लाइब्रेरी में यूपीएससी के प्रतिभागियों से अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं और छात्र छात्रों के सवालों के जवाब देते हैं.

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