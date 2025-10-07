मालिक को बचाने बादल ने लगाई जान की बाजी, कोबारा ने 3 बार डसा फिर भी मरते दम तक लड़ा

मीरजापुर/राजेश मिश्र: कुत्ते को सबसे वफादार पशु माना जाता है. कहा जाता है कि मालिक के लिए वह अपनी जान की भी बाजी लगा देता है. यूपी के मीरजापुर जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आय है. जहां वफादारी और साहस की मिसाल पेश करते हुए एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता ‘बादल’ ने अपने मालिक और परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी.

घर में घुसा था कोबरा सांप

छानबे विकास खंड के बबुरा गांव के घर में अचानक एक कोबरा सांप घुस आया. जैसे ही बादल की नजर उस पर पड़ी, वह बिना देर किए सांप पर टूट पड़ा. सांप और कुत्ते की लड़ाई का नजारा सोमवार को छानबे विकास खंड के बबुरा गांव में लोगों ने देखा. मालिक की जिंदगी बचाने के लिए दिए गए उसके इस बलिदान की गांव भर में चर्चा हो रही है.

जान देकर बचाई मालिक की जिंदगी

गृह स्वामी राणा सिंह ने बताया कि बादल ने घर के भीतर से सांप को खदेड़कर खेत में पहुंचा दिया. वहां उसकी जमकर भिड़ंत हुई. बहादुर बादल ने कोबरा को मार गिराया, लेकिन इस संघर्ष में सांप ने उसे तीन बार डसा, जिससे कुछ ही देर बाद दोनों की मौत हो गई. अपने पालतू साथी की मौत से परिवार गहरे सदमे में है.

परिवार ने किया अंतिम संस्कार

पालक राणा ने बताया, “बादल सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, परिवार का सदस्य था. उसने आज सचमुच अपने नाम की तरह गरज कर घर की रक्षा की.” बादल को उसके मालिक ने पूरे सम्मान के साथ आंसुओं के बीच दफनाया, और अंतिम संस्कार किया गया. गांव के लोगों ने भी बादल की बहादुरी और वफादारी को नमन करते हुए कहा कि उसने सच्चे रक्षक होने का मतलब बता गया. मालिक की ललकार पर उसने अपने जान की परवाह न कर सांप को मार डाला.

