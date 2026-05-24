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रोजाना 10 लीटर दूध, 2 Kg देसी घी और ड्राई फ्रूट का शौकीन... 'सुल्तान' की ठाट-बाट और खुराक सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Hapur News: हापुड़ पशु बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के बकरे और भैंसे पहुंच रहे हैं. इस बार सारी लाइमलाइट एक वीआईपी भैंसे ने लूट ली है. इसकी कीमत और ठाट-बाट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: May 24, 2026, 11:13 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर AI की है.
सांकेतिक तस्वीर AI की है.

Hapur News: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्यौहार नजदीक है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के हापुड़ का पशु बाजार पूरी तरह गुलजार है. बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के बकरे और भैंसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली है एक ऐसे 'वीआईपी भैंसे' ने, जिसकी कीमत और ठाट-बाट सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए हैं.

हापुड़ के पशु बाजार पहुंचा 'सुल्तान'
हापुड़ के असौड़ा स्थित पशु बाजार में आए इस भैंसे की कीमत कोई मामूली नहीं, बल्कि पूरे 31 लाख रुपये लगाई गई है. इसे बाजार में लेकर आए हैं पशु व्यापारी आमिर. आमिर के मुताबिक, इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं हैं. आमिर ने बताया कि यह 31 लाख रुपये का भैंसा ड्राई फ्रूट, चुनी, भुस्सी और घी का काफी शौकीन है. दूध भी इसे काफी पसंद है, यही वजह है कि करीब और 5-5 किलो दूध यह सुबह-शाम पीता है और करीब 1-1 किलो प्रतिदिन सुबह और शाम घी खाता है.

ये है खुराक 
जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना! रोजाना सुबह-शाम 5-5 लीटर दूध, दिनभर में 2 किलो शुद्ध देसी घी, बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, चुनी और चोकर इस भैंसे की रोज की खुराक है. इतना ही नहीं, इस वीआईपी भैंसे की सेहत और चमक बनाए रखने के लिए रोजाना करीब दो घंटे तक इसकी खास मालिश भी की जाती है. बाजार में इस विशालकाय और सजे-धजे भैंसे को देखने के लिए दूर-दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हर कोई इसके साथ सेल्फी लेने और इसकी खुराक के बारे में जानने को बेताब है. 

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21 लाख रुपये तक लग चुकी है बोली 
व्यापारी आमिर का कहना है कि अब तक बाजार में इसकी 21 लाख रुपये तक की बोली लग चुकी है, लेकिन वे इसे 31 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं हैं. अब देखना होगा कि इस अनोखे और महंगे भैंसे का सौदा आखिरकार कितने में तय होता है. ईद उल अज़हा पर पशुओं की कुर्बानी जहां इस्लामिक परंपरा है, वहीं आधुनिक दौर में पशुओं की इस तरह की अत्यधिक ऊंची कीमतें (जैसे 21 या 31 लाख रुपये) बाजार में एक तरह की प्रतिस्पर्धा और दिखावे को बढ़ावा देती हैं, जो कि इस इबादत के मूल उद्देश्य 'सादगी और समर्पण' से थोड़ा अलग नजर आता है. ​बहरहाल, हापुड़ के बाजार में यह वीआईपी भैंसा इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसकी एक झलक पाने को बेहद उत्सुक हैं.

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