अनकही: कैद की दीवारों में बाप-बेटे का दर्दभरा मिलन.. ये कहानी रुला देगी

Chandravati Novel Part-1: अब हम अपना ध्यान कारागार की तरफ करते हैं. जैसा कि हम पहले ही लिख आए हैं कि भैरव, शंभू, और विराट को लेकर कारागार की तरफ रवाना हो गए थे . कारागार जमीन के नीचे बना हुआ था, और वहां पहरा देने वाले सैनिक भैरव को अच्छी तरह पहचानते थे . इसलिए, जब वह विराट को अंदर ले जा रहे थे, तब किसी ने उन्हें नहीं रोका . तीनों एक-दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़े .

विराट- अगर आपने उसे नहीं रोका होता, तो वह मेरी एक आंख निकाल चुका होता.

भैरव- तुम चिंता मत करो . जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा.

शंभू ने चारों ओर देखते हुए कहा, "यह कारागार कितना विशाल और डरावना है . मैंने इससे पहले इतना भयावह कारागार कभी नहीं देखा . यहां से भागना बहुत मुश्किल है . ऐसा लगता है कि आज तक कोई कैदी यहां से बचकर नहीं निकल सका होगा."

भैरव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, "हां, तुम सही कह रहे हो."

शंभू ने उत्सुकता से पूछा, "क्या मेरे पिता भी इसी कारागार में हैं ?"

भैरव ने जवाब दिया, "हां, वे यहीं हैं."

शंभू ने फिर पूछा, "लेकिन वे कहां हैं ? मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा ?"

भैरव ने शांति से कहा, "तुम चिंता मत करो . मुझे पता है कि तुम्हारे पिता कहां हैं.

कुछ देर चलने के बाद, एक बड़ा सा फाटक उनके सामने आया. भैरव ने उसे खोला और वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे. हर जगह सैनिक मशाल लेकर पहरा दे रहे थे, जिससे चारों तरफ उजाला था. भैरव ने एक कोठरी का ताला खोला, और तीनों अंदर चले गए. वहां पहले से एक मशाल जल रही थी, जिसकी रौशनी में एक कमजोर, थका-हारा व्यक्ति दिखा. यह व्यक्ति शंभू के पिता, कल्याण थे. उनके बाल लंबे और बेतरतीब हो चुके थे, और शरीर दुबला और कमजोर हो गया था.

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कल्याण ने अजनबी आवाजें सुनकर पूछा, "कौन हो तुम लोग ?"

भैरव ने उत्तर दिया, "मैं महामंत्री भैरव हूं."

कल्याण ने तीखे स्वर में पूछा, "किस काम से आए हो ? और ये दोनों कौन हैं?"

शंभू अपने पिता के पैरों पर गिरकर रोने लगा . विराट ने धीरे से कहा, "यह आपका बेटा शंभू है."

शंभू का नाम सुनते ही, कल्याण ने उसे उठाकर गले लगा लिया और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे . कल्याण ने शंभू के आंसू पोंछते हुए पूछा, "क्या तुम भी बंदी हो?"

शंभू- नहीं, पिता जी, मैं अपनी मर्जी से यहां आया हूं.

कल्याण ने गंभीर स्वर में कहा, "असंभव ! जरूर इसमें कोई चाल है . अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो ?"

शंभू ने हाथ जोड़कर कहा, "पिता जी, मैं सच में आपका बेटा शंभू हूं."

कल्याण- अगर तुम सच में शंभू हो, तो कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे यकीन हो जाए.

शंभू- मां को पता चल गया था कि आप अक्सर रात में काशी जाते हैं किसी बेगम से मिलने.

कल्याण- हां, और कुछ ?

शंभू- उसी दिन आपको पता चला कि मां फिर से गर्भवती है. एक दिन, मैं खेलते-खेलते आपके दाहिने कंधे पर काट लिया था, जिसके कारण आपको कई दिनों तक दर्द हुआ. अब आपको विश्वास हुआ ?"

कल्याण की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, "हां, मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही मेरे शंभू हो ." उन्होंने शंभू के चेहरे को छूकर कहा, "तुम अब कितने बड़े हो गए हो. यह बताओ, तुम्हारी मां कैसी है ?"

शंभू ने दुखी स्वर में कहा, "मां की हालत भी आपके जैसी ही है. वह अक्सर आपकी याद में खोई रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आप एक दिन वापस आएंगे."

कल्याण- तुम्हारा छोटा भाई कैसा है ?

शंभू- वह स्वस्थ है, लेकिन वह भी अक्सर आपके बारे में पूछता है.

कल्याण ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, "और तुम्हारी मां के गर्भ में पल रहा बच्चा?"

शंभू- जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई . इस घटना के बाद मां की हालत और भी बिगड़ गई.

कल्याण ने सिर झुकाकर कहा, "अब बताओ, तुम यहां कैसे आए ?"

शंभू ने पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद कल्याण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई. उन्होंने कहा, "जयंत को मारकर तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया. अब किसी तरह सूर्यदेव को भी रास्ते से हटा दो, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा."

शंभू ने हामी में सिर हिलाया.

कल्याण ने कहा, "पास वाले कक्ष में मिर्जापुर के राजा कुबेर हैं . एक बार उनसे भी मिल लो."

भैरव ने कहा, "अभी हमारे पास वक्त नहीं है, बाद में आएंगे."

कल्याण ने सहमति में सिर हिलाया, "ठीक है, परंतु उनके बेटे दारा से मिल लेना."

भैरव ने कहा, "हम जाएंगे. अभी के लिए विराट और आपको यहीं रहना होगा. स्थिति बहुत गंभीर है. सही वक्त देखकर हम आपको यहां से निकालेंगे."

कल्याण ने भैरव को विदा देते हुए कहा, "अपना ध्यान रखना, सूर्यदेव की नजरों में मत आना."

भैरव और शंभू ने विदा ली और वहां से चले गए.

'चंद्रावती' उपन्यास काशी के राजा दिग्विजय सिंह और उनके राज्य पर आधारित है. लेखक- शैलेश