ललितपुर में इश्क फरमाने की सजा, आशिक संग भाग रही थी बीवी, पति ने पकड़ा और कर दी चप्पलों से धुनाई

Lalitpur Viral News/ अमित सोनी: उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें शादीशुदा महिलाएं अपने प्रेमी संग फरार हो जा रही हैं या अपने पति को ही रास्ते से हटा दे रही हैं. अब इसी लिस्ट में ताजा मामला प्रदेश के ललितपुर जिले से सामने आया है. यहां बस स्टैंड पर उस समय हंगामा मच गया, जब प्रेमी के साथ भाग रही पत्नी को उसके पति ने पकड़ लिया.

प्रेमी संग भागी पत्नी को पति ने पकड़ा

फिर पति ने जमकर मारपीट शुरू कर दी. पति और उसके परिजनों ने प्रेमी और पत्नी की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी. बीच सड़क पर हंगामा और मारपीट होते देख मौके पर आम लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं प्रेमी और पत्नी की चप्पलों से जमकर मारपीट का वीडियो भी किसी ने बना लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में पति और उसके परिजन पत्नी और उसके प्रेमी की चप्पलों से धुनाई करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जब यह हंगामा बढ़ता दिखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम दोनों को अपने साथ लेकर थाने चली गई. यह पहली बार नहीं है, जब जिले में कोई शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई. पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

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मुरादाबाद में दिल दहलाने वाली घटना

उधर, मुरादाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पति-पत्नी कि रिश्तों में पड़ती दरार को भी उजागर कर दिया है. यहां एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, बल्कि पति के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए. उसके बाद पत्नी आंचल ने अपनी बहन शिखा, प्रेमी भतीजे अंकित और बहन के प्रेमी दिवाकर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के मुताबिक, करीब एक साल पहले पति पवन ठाकुर को पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी. उसे पता चला था कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग भतीजे से चल रहा है. इसके बाद उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से कई बार रोका, लेकिन वह नहीं मानी.

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