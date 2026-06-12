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कौन हैं IAS सौम्या पांडे ? महज 23 साल की उम्र में बनीं अफसर, अब बरेली में मिली नई जिम्मेदारी

Saumya Pandey IAS: यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इसे पास करने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता का स्वाद केवल कुछ ही चुनिंदा लोग चख पाते हैं. इन्हीं सफल और होनहार अधिकारियों में से एक हैं सौम्या पांडे

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:41 PM IST
कौन हैं IAS सौम्या पांडे ? महज 23 साल की उम्र में बनीं अफसर, अब बरेली में मिली नई जिम्मेदारी

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