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Saumya Pandey IAS: यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इसे पास करने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता का स्वाद केवल कुछ ही चुनिंदा लोग चख पाते हैं. इन्हीं सफल और होनहार अधिकारियों में से एक हैं सौम्या पांडे, जिन्होंने अपनी मेहनत और मेधा से बहुत कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है.
कौन हैं सौम्या पांडे ?
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली सौम्या पांडे का सफर अत्यंत प्रेरणादायक है. उनकी स्कूली शिक्षा के बाद, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 'लेडी श्रीराम कॉलेज' से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. अपनी शिक्षा को और विस्तार देते हुए, उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री पूरी की.
सौम्या पांडे का आईएएस बनने का सफर ?
सौम्या पांडे का आईएएस बनने का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौतियों के आगे निकलकर दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत जारी रखी. और 2016 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने चौथी रैंक प्राप्त कर ली.
सौम्या पांडे की पहली नियुक्ति
आईएएस अधिकारी के रूप में सौम्या पांडे की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई. अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को समाज के हर वर्ग ने सराहा. उनके इन्हीं असाधारण प्रयासों और लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2020 में सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
बरेली में नई जिम्मेदारी
अपनी कार्यकुशलता के कारण वे लगातार प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभा रही हैं. हालिया प्रशासनिक फेरबदल के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपते हुए बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (VC) का कार्यभार सौंपा है. इसके अतिरिक्त, उन्हें बरेली के संभागीय खाद्य नियंत्रक की जिम्मेदारी भी दी गई है.
यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सुझाव
सौम्या पांडे उन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं. उनका मानना है कि यूपीएससी की तैयारी का आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए. वे उम्मीदवारों को सलाह देती हैं कि तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों से करें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है.