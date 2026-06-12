सौम्या पांडे की पहली नियुक्ति

आईएएस अधिकारी के रूप में सौम्या पांडे की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई. अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को समाज के हर वर्ग ने सराहा. उनके इन्हीं असाधारण प्रयासों और लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2020 में सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया.