महराजगंज में 'शोले' स्टाइल ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी दो सहेलियां, पुलिस के छूटे पसीने

Maharajganj News/ अमित त्रिपाठी: इन दिनों टावर पर चढ़कर अपनी बात मनवाना ट्रेडिंग में चल रहा है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का है. जहां सरोजनी नगर वार्ड स्थित सूचना कार्यालय के समीप आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब दो युवतियां मोबाइल टावर पर चढ़ गईं. घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन युवतियों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में लग गए.

आमिर के खिलाफ मुकदमा

जानकारी के मुताबिक, टावर पर चढ़ी युवतियों में एक पंजाब की रहने वाली सोनिया है और दूसरी मनप्रीत बताई जा रही है, जो एक आर्केस्ट्रा में डांसर के रूप में काम करती है. सोनिया आर्केस्ट्रा संचालक के बेटे आमिर से प्यार करती थी, लेकिन बीते दिनों कुछ विवाद हो गया था. जिसकी वजह से उसने आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने उसको जेल भेज दिया था.

दो युवतियां मोबाइल टावर पर चढ़ी

आमिर के जेल से छूटने के बाद अब सोनिया शादी करने के जिद पर अड़ गई. जब उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो उसने आव देखा न ताव आज सुबह सोनिया अपनी सहेली मनप्रीत के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सोनिया का कहना है कि पुलिस प्रशासन आर्केस्ट्रा संचालक का बेटा से शादी करवा दे, तब जाकर टावर से उतरेगी. जबकि, दूसरी युवती मनप्रीत भी जिस युवक से प्यार करती है वो जेल में बंद है और उससे शादी करने के जिद में टावर पर चढ़ी है.

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पुलिस जांच पड़ताल में जुटी

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लगातार युवतियों को समझाने-बुझाने में जुट गई. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि आज सुबह दो युवतियों के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी. युवतियों को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है. दोनों युवतियों शादी करने के जिद पर टावर पर चढ़ी है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है.

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