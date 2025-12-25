सखी बनीं सैंया....3 साल का प्यार, फिर कोर्ट मैरिज, महोबा में दो लड़कियों की अनोखी प्रेम कहानी

राजेंद्र तिवारी/महोबा: यूपी के महोबा में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. तीन साल तक चले प्रेम संबंध को रिश्ते का नाम दे दिया है. महोबा की दो युवतियों ने दिल्ली कोर्ट में आपस में शादी कर ली है. इस अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है.

मध्य प्रदेश की रहने वाले युवती से हुई मुलाकात

दरअसल, चरखारी कस्वा के छोटा रमना मोहल्ले में रहने वाले साहब सिंह की 20 वर्षीय पुत्री हेमा, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही है. हेमा को बचपन से ही लड़कों जैसे तौर-तरीकों और रहन-सहन में रहने का शौक था. इसी दौरान उसके ननिहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला इलाके के लबरहा गांव में रहने वाली 18 वर्षीय पूजा से उसकी मुलाकात हुई.

दोनों में प्यार हो गया

धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई फिर क्या था दोनों की मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया. तीन वर्षों तक चले इस रिश्ते के बाद दोनों ने सामाजिक दबावों की परवाह किए बिना 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली. हालांकि, इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों ने कड़ा विरोध किया. लेकिन समय के साथ हालात बदले और दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी को लेकर गांव पहुंची हेमा

कोर्ट मैरिज के बाद हेमा अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने गांव चरखारी पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. हेमा के परिजनों ने घर में बहू के आगमन पर पारंपरिक रस्में निभाई. मुंह दिखाई, बधाई गीत और शादी के बाद की सभी रस्मों की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ की जा रही हैं.

परिवार ने बहू के रूप में स्वीकार किया

पूजा का कहना है कि उसने मन से हेमा को अपना पति स्वीकार किया है और परिवार के विरोध के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही. वहीं, हेमा का कहना है कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने का प्रयास करेगी. हालांकि सर्जरी न होने की स्थिति में भी दोनों साथ रहेंगे. वहीं, हेमा के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है. उनका कहना है कि इन दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है और परिवार पूरी तरह इस रिश्ते के साथ खड़ा है. चार बहनों में तीसरे नंबर की हेमा की इस अनोखी शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें : 'अगर हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे अपने ही…' प्रेमी युगल ने भागकर की शादी, फिर परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप

यह भी पढ़ें : Jaunpur News: इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना हिंदू-मुस्लिम के लिए मिसाल, आप भी जानिये क्या है इसमें खास?