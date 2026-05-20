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सालों बाद आज आसमान में दिखेगी ग्रहों की जुगलबंदी.. नोट कर लें सटीक टाइम, कहीं आपसे चूक ना जाए अद्भुत नजारा

Moon and Jupiter Conjunction 2026: वर्षों बाद हो रही इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं. सूर्यास्त के बाद आसमान में चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 20, 2026, 04:34 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर AI की है.
सांकेतिक तस्वीर AI की है.

Moon and Jupiter Conjunction 2026: खगोल प्रेमियों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है. यूपी समेत देशभर में आज 20 मई को आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. वर्षों बाद हो रही इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं. सूर्यास्त के बाद रात करीब 10 बजे आसमान में चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना को कैसे और कहां से देख सकते हैं?. 

रात 10 बजे दिखेगा अद्भुत नजारा
खगोलविदों का कहना है कि 20 मई यानी बुधवार शाम को चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि (घर) में नजर आएंगे. दोनों ग्रहों की युति से आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना नजर आएगी. आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. खगोल प्रेमी इस घटना को कैद करने के लिए उत्सुक हैं. यह दृश्य सूर्यास्त के बाद से लेकर लगभग रात 10 बजे तक दिखेगा. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड पश्चिमी क्षितिज के नीचे चले जाएंगे. 

पृथ्वी के एकदम करीब दिखेगा चमकीला चांद 
खास बात यह है कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी खुली आंखों से देख सकता है. यह अद्भुत नजारा पश्चिम दिशा में दिखाई देगा. साथ ही चमकीले अर्धचंद्राकार चंद्रमा के पास सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी दिखाई देगा. चंद्रमा और बृहस्पति आसमान में बिल्कुल नजदीक दिखाई देंगे.  
 
कहां से दिखेगा एकदम साफ?
खगोल प्रेमी को इस घटना के देखने पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा. बच्चों और अपने परिवार के साथ घरों की छतों से आसमान में देख सकते हैं. साथ ही खुला मैदान से भी साफ नजर आएगा. प्रयागराज में संगम किनारे अद्भुत नजारा एकदम नजदीक दिखेगा. वाराणसी में गंगा किनारे इस घटना को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं. साथ ही दुर्लभ खगोलीय घटना के साक्षी बन सकते हैं. 

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